Elon Musk minimiza explosão de foguete da SpaceX: "Só um arranhão"

O bilionário Elon Musk, dono da SpaceX, minimizou nesta quinta-feira a explosão de um foguete da empresa na noite de ontem, enquanto eram realizados testes de ignição em solo em preparação para um futuro lançamento.

"Só um arranhão", escreveu Musk esta manhã em seu perfil na rede social X, plataforma da qual também é proprietário.

A explosão ocorreu por volta das 23h, horário do Texas (1h de quinta-feira em Brasília), de onde o lançamento estava programado, e foi vista ao vivo, uma vez que os testes eram transmitidos em diversas plataformas de mídia social.

Entre as plataformas que transmitiram o lançamento fracassado estava a NSF-NasaSpaceflight.com, uma plataforma especializada em missões espaciais que usa as iniciais da agência americana com permissão, mas não é um canal oficial da Nasa.

A SpaceX relatou, por meio de sua conta oficial na rede social X, essa "grave anomalia" que a nave espacial sofreu enquanto estava em uma bancada de testes na StarBase, o porto espacial que a empresa opera para o desenvolvimento e produção de seus foguetes "Starship" no Texas, Estados Unidos.

A empresa declarou em suas redes sociais que uma zona de segurança foi mantida ao redor do local durante toda a operação e que todo o pessoal está seguro. Nesse sentido, ressaltou que sua equipe está trabalhando "ativamente" para proteger o local de testes e seus arredores, em colaboração com as autoridades locais.

ANOMALY! Just before Ship 36 was set to Static Fire, it blew up at SpaceX Masseys!

Além disso, assegurou que não há riscos para os moradores das comunidades vizinhas e pediu que ninguém tente se aproximar da área enquanto continuam as operações de segurança.

O incidente desta manhã se soma aos sofridos nos últimos meses pelo foguete Starship, com o qual a empresa do magnata pretende chegar a Marte.

O revés mais recente ocorreu no último dia 27 de maio, quando a nave espacial, após um lançamento de teste, conseguiu atingir a órbita da Terra, mas posteriormente se partiu e caiu no oceano após perder combustível em seu nono voo de teste.