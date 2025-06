Trump x Musk: Nasa e Departamento de Defesa dos EUA têm contratos cruciais com a SpaceX

Em 2006, uma empresa pequena e pouco conhecida chamada Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) ganhou um contrato da Nasa para transportar cargas e suprimentos para a Estação Espacial Internacional. Naquele momento, a SpaceX ainda não havia lançado nada em órbita, conseguindo apenas dois anos depois com seu pequeno foguete Falcon 1. Mas, desde então, a empresa fundada por Elon Musk se tornou a peça fundamental de todos os voos espaciais civis e militares dos Estados Unidos.

Tudo começou em 2010 com o lançamento do primeiro foguete Falcon 9. Em 2012, o lançador estava enviando carga para a estação espacial. O dinheiro da Nasa ajudou a financiar o desenvolvimento do Falcon 9, e a SpaceX capitalizou o selo de aprovação da agência para atrair empresas a lançar seus satélites.

Tornou-se a Southwest Airlines da indústria de foguetes, vendendo lançamentos e colocando satélites em órbita a um preço mais baixo do que a maioria dos outros foguetes disponíveis na época.

SpaceX e a parceria com a Nasa durante os governos Obama e Trump

Essa história se repetiu durante o governo Obama, quando a SpaceX ganhou um contrato para levar astronautas à estação espacial. Mas, pela primeira vez, isso foi feito em maio de 2020, durante o primeiro governo de Donald Trump.

— A parceria inovadora entre a Nasa e a SpaceX deu à nossa nação o presente de uma potência incomparável: uma nave espacial de última geração para colocar nossos astronautas em órbita por uma fração do custo do ônibus espacial — disse Trump em um discurso no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, em 30 de maio de 2020, logo após ovacionar Musk.

À medida que a SpaceX obteve sucesso, seus concorrentes tropeçaram. Hoje, a empresa de Musk é a empresa dominante na indústria espacial. Atualmente, o governo Trump depende da SpaceX — e de Musk, que fundou a empresa em 2002 com a ousada missão de enviar pessoas para Marte. No curto prazo, o governo tem poucas opções para levar pessoas e cargas à órbita.

Consequências das ameaças de Musk sobre a SpaceX

As cápsulas Crew Dragon, da SpaceX, transportam astronautas e carga para a Estação Espacial Internacional para a Nasa. Se a SpaceX as desativasse, como Elon Musk ameaçou na quinta-feira, o futuro da estação espacial, combalida e envelhecida, ficaria ainda mais incerto.

Se Musk levasse adiante essa ameaça, provavelmente a SpaceX traria de volta à Terra a Crew Dragon, que atualmente está atracada na estação espacial, bem como os quatro astronautas que dependem dela para a viagem de volta para casa. E, portanto, não haveria como enviar o próximo grupo de astronautas.

A agência contratou outras empresas para fornecer esses serviços, de modo que, se algo desse errado, tivesse uma alternativa. No entanto, a Boeing, outra empresa contratada pela Nasa para levar astronautas à órbita, ainda não concluiu os reparos em sua cápsula Starliner, após uma missão de teste ter deixado Suni Williams e Butch Wilmore em órbita por nove meses antes de retornarem à Terra na Crew Dragon.

A empresa aeroespacial Northrop Grumman também tem um contrato para levar carga à estação espacial com a Cygnus, mas a nave mais recente desse tipo foi descartada após ser danificada durante o transporte para a Flórida para o lançamento.

A importância da SpaceX para a exploração lunar e os planos futuros da Nasa

A Nasa também contratou a SpaceX para construir a nave espacial que impulsionará a estação espacial de volta à atmosfera para que ela possa ser queimada com segurança sobre o Oceano Pacífico após ser aposentada em 2030.

Sem a SpaceX, o plano atual de pousar astronautas da Nasa na Lua em alguns anos também fracassa. A empresa de Musk tem um contrato para construir uma versão do novo foguete Starship, que levará dois astronautas da Nasa à superfície lunar durante a terceira missão do programa Artemis.

A Blue Origin, empresa de foguetes fundada por Jeff Bezos, também tem um contrato com a Nasa para um módulo lunar para astronautas, mas isso está planejado para anos depois, durante a missão Artemis V.

Impacto no futuro das missões espaciais se a SpaceX for descartada

O cancelamento de todos os contratos da SpaceX, como Trump ameaçou, poderia deixar muitas cargas do governo federal — úteis para a Estação Espacial Internacional — paradas na Terra. A SpaceX conquistou contratos para lançar missões científicas da Nasa, como o Dragonfly, um drone movido a energia nuclear que voará ao redor da lua Titã, de Saturno. A empresa também lança rotineiramente satélites militares e de inteligência dos EUA na órbita.

O foguete Vulcan, da United Launch Alliance, foi lançado pela primeira vez no ano passado, e o foguete New Glenn, da Blue Origin, foi lançado pela primeira vez no início deste ano. Mas eles não têm histórico de sucesso dos lançadores da SpaceX e são mais caros.