Exército de Israel anuncia nova onda de ataques contra Teerã e Isfahan

O Exército de Israel afirmou nesta sexta-feira, 5, que lançou uma nova série de ataques contra o Irã, com alvos nas cidades de Teerã e Isfahan.

"As Forças de Defesa de Israel iniciaram uma onda de ataques contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã e Isfahan", disseram as forças armadas em comunicado.

Mais cedo, o Exército israelense também havia indicado que realizaria um ataque a uma zona industrial em Qom, ao sul da capital iraniana, e divulgou uma "advertência urgente" direcionada às pessoas que estavam na região.

"Advertência urgente a todas as pessoas presentes na zona industrial de Shahkuhiyeh. Nas próximas horas, as FDI operarão na zona, como têm feito nos últimos dias em todo o Irã, para atacar a infraestrutura militar do regime iraniano", afirmou o porta-voz em persa das FDI, o tenente-coronel Kamal Penhasi.

Ainda nesta sexta-feira, segundo outra nota das forças armadas, cerca de 50 caças israelenses participaram de um ataque que destruiu o bunker militar subterrâneo do já falecido ex-líder do regime iraniano, Ali Khamenei.

De acordo com Israel, a estrutura subterrânea continuava "constituindo uma importante infraestrutura para os altos funcionários do regime iraniano".

Os novos ataques ocorreram após Teerã registrar, durante a madrugada, a noite mais intensa de bombardeios no centro da cidade desde o início do conflito, o que provocou pânico e tensão entre os moradores.

Os bombardeios contra a capital iraniana têm se repetido desde que Israel e Estados Unidos iniciaram, em 28 de fevereiro, a ofensiva militar contra o Irã. Até agora, mais de mil iranianos morreram e milhares de edifícios foram destruídos em diferentes regiões do país.

Entenda a guerra no Oriente Médio

Estados Unidos e Israel iniciaram no sábado, 28, uma ofensiva aérea contra o Irã em meio a impasses relacionados ao programa nuclear do país. A ação ocorre em um cenário de tensão regional envolvendo instalações estratégicas e bases militares.

Após os ataques, Teerã anunciou retaliações contra países do Oriente Médio que abrigam bases norte-americanas, entre eles Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque. Os governos desses países passaram a relatar impactos diretos das ações militares em seus territórios.

No domingo, a mídia estatal iraniana informou que o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, foi uma das vítimas dos ataques conduzidos por forças americanas e israelenses.

Depois do anúncio da morte de Khamenei, o governo iraniano declarou que poderá lançar a "ofensiva mais pesada" de sua história. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que o país considera retaliar Israel e Estados Unidos um "direito e dever legítimo".

Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu Teerã contra novas ações militares. "é melhor que eles não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca antes vista", declarou. Os confrontos entre as partes continuaram ao longo deste domingo, 1º de março.

*Com informações da agência EFE.