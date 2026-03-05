Câmara rejeita resolução de saída dos EUA da guerra com Irã e limites aos poderes de Trump

Donald Trump: presidente dos Estados Unidos
Repórter
Publicado em 5 de março de 2026 às 20h57.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitou nesta quinta-feira, 5, uma proposta que buscava interromper a campanha aérea do presidente Donald Trump contra o Irã e determinar que qualquer ação militar contra o país fosse previamente autorizada pelo Congresso.
A decisão representa apoio à ofensiva conduzida pelo presidente republicano, agora no sexto dia de um conflito que se intensifica, segundo a agência Reuters.
O placar foi de 219 votos contra 212, seguindo majoritariamente as divisões partidárias na Câmara, onde os republicanos possuem uma maioria estreita. Dois parlamentares republicanos votaram a favor da proposta, enquanto quatro democratas se posicionaram contra.
Críticos da resolução acusaram os democratas de levarem o tema à votação apenas por oposição ao presidente, afirmando que a iniciativa poderia aumentar os riscos para os Estados Unidos.6º dia de guerra no Irã: Trump quer escolher novo líder iraniano e se opõe a filho de Khamenei
"Todos nós sabemos que não estaríamos aqui hoje se o nome do presidente não fosse Donald Trump", disse o deputado Rick Crawford, presidente republicano do Comitê de Inteligência da Câmara, durante o debate.
Os autores da proposta afirmaram que a iniciativa buscava restabelecer o papel constitucional do Congresso na autorização de guerras.
Os Estados Unidos e Israel iniciaram ataques contra o Irã no sábado. O confronto já deixou mais de 1.000 mortos, incluindo pelo menos seis militares americanos, além de provocar danos e instabilidade em diferentes áreas do Oriente Médio.
Segundo apoiadores da resolução, exigir que Trump buscasse autorização do Congresso obrigaria o presidente a explicar aos cidadãos por que os Estados Unidos entraram no conflito e qual seria o caminho para encerrá-lo.
"Esta é uma guerra de escolha, lançada por esta administração sem autorização, sem objetivos claramente definidos ou um objetivo final estabelecido, e sem explicar como pretendem manter os americanos em segurança", afirmou o deputado Gregory Meeks, de Nova York, representante dos Democratas na Comissão de Relações Exteriores.
Momentos antes da votação da resolução, parlamentares de ambos os partidos aprovaram com ampla maioria outra medida declarando que o Irã continua sendo o maior patrocinador estatal do terrorismo.
Mesmo que tivesse sido aprovada, a resolução não teria interrompido imediatamente o conflito.
Para se tornar lei, o texto ainda precisaria passar pelo Senado e reunir maioria de dois terços para derrubar um veto que Trump provavelmente aplicaria.
O Senado, também controlado por pequena margem pelos republicanos, já havia demonstrado apoio à campanha militar do presidente. Na quarta-feira, a Casa votou para bloquear uma resolução bipartidária semelhante à proposta analisada pela Câmara.
As votações realizadas nesta semana não encerram o debate. A Resolução sobre Poderes de Guerra de 1973 determina que o presidente só pode envolver as forças armadas em conflitos armados quando houver declaração de guerra do Congresso, autorização específica ou resposta direta a um ataque.
Trump e parlamentares republicanos argumentaram que o Irã representava uma "ameaça iminente", sustentando que a ofensiva militar se enquadra na legislação.
A mesma lei, no entanto, estabelece que operações militares não autorizadas devem ser encerradas em até 60 dias. Com isso, o governo Trump teria prazo até o fim de abril para buscar aprovação formal do Congresso.