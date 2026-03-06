Jogos Paralímpicos de Inverno: único atleta do Irã desiste do torneio

O Comitê Paralímpico Internacional (CPI) anunciou nesta sexta-feira, 6, que o único atleta do Irã nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 desistiu da competição por causa da guerra no Oriente Médio.

O esquiador Aboulfazl Khatibi Mianaei, de 23 anos, participaria de sua terceira edição do evento. Ele estava inscrito em duas provas de cross-country.

Segundo o presidente do CPI, o brasileiro Andrew Parsons, o conflito impossibilitou o deslocamento seguro do atleta até a Itália.

“É realmente decepcionante para o esporte mundial, e sobretudo para Aboulfazl Khatibi, que ele não possa participar em condições de segurança de sua terceira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Milão-Cortina 2026”, afirmou.

O conflito no Oriente Médio entrou no sétimo dia. Bombardeios realizados por Israel e Estados Unidos atingiram a capital iraniana Teerã e outros locais do país. O Irã respondeu com lançamentos de mísseis contra Israel e contra países do Golfo que abrigam bases americanas.

Com a desistência, a bandeira do Irã não será hasteada na cerimônia de abertura. O número de países participantes nos dez dias de competição passa de 56 para 55.

Quando começam os jogos Paralímpicos de Inverno?

Os Jogos Paralímpicos de Inverno começam nesta sexta-feira, 6, e vão até dia 15,

A cerimônia de abertura acontece em Verona, na Itália, às 16h00 (horário de Brasília). O evento terá transmissão do canal SporTV 3 na TV fechada.