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EUA retomam atendimento na embaixada e nos consulados no Brasil

Embaixadas e consulados americanos no Brasil estavam com atendimento interditado desde sexta-feira após ameaça de bomba em redes sociais

Embaixada dos EUA em São Paulo: atividades foram suspensas na última sexta-feira por questões de segurança (Luis Robayo/AFP)

Embaixada dos EUA em São Paulo: atividades foram suspensas na última sexta-feira por questões de segurança (Luis Robayo/AFP)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11h35.

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A embaixada dos Estados Unidos em Brasília e os consulados americanos no Brasil voltaram a atender nesta segunda-feira, 5.

Segundo a Folha de S. Paulo, um porta-voz do Departamento de Estado confirmou o funcionamento de todos os serviços após a suspensão por questões de segurança na sexta-feira, 2.

O representante, no entanto, não informou como serão tratados os atendimentos que estavam agendados para sexta-feira e foram cancelados.

Ameaça motivou suspensão

De acordo com a Folha, o fechamento das representações ocorreu por causa de uma ameaça de bomba contra a embaixada em Brasília publicada por um perfil em uma rede social.

A polícia identificou o autor da ameaça ainda na sexta-feira. Nenhum explosivo foi encontrado na operação, segundo o jornal.

A interrupção atingiu a embaixada na capital federal e os consulados em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Austrália altera alerta sobre o Brasil

A Austrália também cancelou os atendimentos em suas representações na sexta-feira, sob a justificativa de preocupações com a segurança. Até esta segunda-feira não havia atualização sobre os agendamentos.

O governo australiano alterou, entretanto, o aviso de viagem destinado a seus cidadãos. A versão publicada na sexta-feira mencionava as eleições brasileiras e riscos de terrorismo e crimes violentos. Na atualização desta segunda-feira, a referência direta ao terrorismo foi retirada.

A orientação passou a destacar a necessidade de um alto grau de cautela devido ao risco de crimes violentos. O aviso também menciona o segundo turno das eleições e a possibilidade de manifestações políticas e aglomerações antes, durante e depois da votação.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)

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