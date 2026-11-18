Mary Peltola venceu a disputa pelo Senado no Alasca e ajudou os democratas a alcançar 56 cadeiras na Casa. (Charly Triballeau / AFP)
Repórter
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07h37.
Os democratas conquistaram maioria no Senado dos EUA após vitória de Mary Peltola no Alasca, garantindo 56 cadeiras. A eleição foi marcada por controvérsias e sistema de votação por preferência. A vitória representa mudança política no estado e reforça posição do partido durante o mandato de Trump.
O Partido Democrata conquistou a última cadeira em disputa no Senado dos Estados Unidos com a vitória de Mary Peltola no Alasca, confirmada pelas autoridades eleitorais do estado na terça-feira, 17. Com o resultado, os democratas passam a ocupar 56 das 100 cadeiras da Casa, contra 44 dos republicanos.
Peltola, de 53 anos, recebeu 50,12% dos votos e derrotou o senador republicano Dan Sullivan, que tentava a reeleição. A apuração levou duas semanas para ser concluída, em razão da dispersão geográfica dos eleitores no Alasca.
A vitória encerra a contagem das eleições legislativas de 3 de novembro e amplia a derrota do partido do presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato. O resultado também representa uma mudança política no Alasca, estado onde o republicano venceu a disputa presidencial de 2024 com uma vantagem de 13 pontos percentuais.
"Como a próxima senadora dos Estados Unidos, vou enfrentar quem for preciso para combater o sistema manipulado de Washington e entregar resultados para as famílias trabalhadoras do Alasca", afirmou Peltola em comunicado.
Integrante do povo indígena Yup'ik, Mary Peltola cresceu às margens do rio Kuskokwim, no interior do Alasca, onde aprendeu a pescar salmão com o pai. A atividade se tornou uma das principais referências de sua trajetória política.
Com o slogan "Peixe, família, liberdade", a campanha ao Senado priorizou a defesa das comunidades locais, da atividade pesqueira e da redução do custo de vida. O preço dos combustíveis, especialmente relevante para moradores de regiões remotas, também esteve entre os temas centrais da disputa.
Antes de chegar ao Congresso americano, Peltola atuou como diretora-executiva da Comissão Intertribal de Pesca do Rio Kuskokwim, organização que reúne comunidades indígenas para discutir a preservação dos estoques de salmão e a gestão da pesca.
Sua carreira eleitoral começou aos 25 anos, quando foi eleita para a Câmara dos Representantes do Alasca. Ela permaneceu na Assembleia estadual por dez anos e também atuou no conselho municipal de Bethel e como juíza em um tribunal tribal.
Em 2022, venceu uma eleição especial para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, após a morte do deputado Don Young, que havia ocupado a única cadeira do Alasca por quase cinco décadas.
Na ocasião, tornou-se a primeira mulher e a primeira indígena do Alasca a representar o estado no Congresso americano. Peltola permaneceu na Câmara até 2025, depois de perder a tentativa de reeleição para o republicano Nick Begich.
Agora, a democrata se torna uma das duas primeiras mulheres indígenas americanas eleitas para o Senado, ao lado de Peggy Flanagan, eleita por Minnesota.
A disputa ganhou repercussão nacional após uma controvérsia envolvendo dois candidatos com nomes semelhantes na cédula eleitoral.
Além de Peltola e do senador republicano Dan S. Sullivan, concorreu à vaga Daniel J. Sullivan Jr., um professor aposentado sem filiação partidária.
Segundo uma investigação do New York Times, articuladores políticos alinhados à campanha democrata teriam participado de uma estratégia para atrair candidatos com nomes semelhantes aos de adversários republicanos, com o objetivo de confundir eleitores e retirar votos dos concorrentes.
A campanha de Peltola negou envolvimento na iniciativa. A candidata afirmou que não tinha conhecimento da estratégia e que não pretendia confundir os eleitores.
Trump questionou a validade da eleição, alegando que a presença de dois candidatos chamados Dan Sullivan poderia prejudicar o republicano.
O Departamento de Justiça entrou com uma ação para impedir a certificação do resultado caso o senador fosse derrotado. Uma juíza federal rejeitou o pedido, mas o governo recorreu da decisão.
O Alasca utiliza um sistema de votação por ordem de preferência, no qual os eleitores podem classificar os candidatos conforme suas escolhas.
Se nenhum concorrente obtiver mais de 50% dos votos de primeira preferência, o candidato com menos votos é eliminado, e as escolhas seguintes registradas nas cédulas são redistribuídas. O processo continua até que um dos participantes alcance a maioria.
Esse modelo esteve no centro da controvérsia sobre os dois candidatos com nomes semelhantes. Os republicanos argumentaram que a presença de ambos poderia confundir os eleitores durante a votação.
Com a confirmação do resultado no Alasca, os democratas encerram as eleições de meio de mandato com 56 cadeiras no Senado, contra 44 dos republicanos.
A nova composição amplia a maioria democrata na Casa e representa uma derrota política para Trump na segunda metade de seu mandato.
Durante a campanha, Peltola procurou se apresentar como uma representante dos interesses locais, mantendo distância de parte da liderança nacional democrata e afirmando que enfrentaria integrantes do próprio partido quando necessário.
"Não há honra maior do que contar com o apoio dos moradores do Alasca em nossa luta contra a ganância corporativa, para reduzir os custos e colocar o Alasca em primeiro lugar", declarou a senadora eleita.
A democrata Mary Peltola venceu a disputa com 50,12% dos votos, derrotando o senador republicano Dan Sullivan.
Com a vitória no Alasca, o Partido Democrata passa a ocupar 56 das 100 cadeiras do Senado americano, enquanto os republicanos ficam com 44.
Mary Peltola é uma política democrata de 53 anos, integrante do povo indígena Yup'ik e ex-deputada federal pelo Alasca. Ela está entre as duas primeiras mulheres indígenas americanas eleitas para o Senado dos Estados Unidos.
Trump alegou que a presença de dois candidatos com nomes semelhantes ao do senador republicano Dan Sullivan poderia confundir os eleitores. A campanha de Peltola negou envolvimento na estratégia apontada por uma investigação do New York Times.
*Com O Globo e AFP