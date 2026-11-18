O Partido Democrata conquistou a última cadeira em disputa no Senado dos Estados Unidos com a vitória de Mary Peltola no Alasca, confirmada pelas autoridades eleitorais do estado na terça-feira, 17. Com o resultado, os democratas passam a ocupar 56 das 100 cadeiras da Casa, contra 44 dos republicanos.

Peltola, de 53 anos, recebeu 50,12% dos votos e derrotou o senador republicano Dan Sullivan, que tentava a reeleição. A apuração levou duas semanas para ser concluída, em razão da dispersão geográfica dos eleitores no Alasca.

A vitória encerra a contagem das eleições legislativas de 3 de novembro e amplia a derrota do partido do presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato. O resultado também representa uma mudança política no Alasca, estado onde o republicano venceu a disputa presidencial de 2024 com uma vantagem de 13 pontos percentuais.

"Como a próxima senadora dos Estados Unidos, vou enfrentar quem for preciso para combater o sistema manipulado de Washington e entregar resultados para as famílias trabalhadoras do Alasca", afirmou Peltola em comunicado.

Quem é Mary Peltola, a democrata que venceu no Alasca?

Integrante do povo indígena Yup'ik, Mary Peltola cresceu às margens do rio Kuskokwim, no interior do Alasca, onde aprendeu a pescar salmão com o pai. A atividade se tornou uma das principais referências de sua trajetória política.

Com o slogan "Peixe, família, liberdade", a campanha ao Senado priorizou a defesa das comunidades locais, da atividade pesqueira e da redução do custo de vida. O preço dos combustíveis, especialmente relevante para moradores de regiões remotas, também esteve entre os temas centrais da disputa.

Antes de chegar ao Congresso americano, Peltola atuou como diretora-executiva da Comissão Intertribal de Pesca do Rio Kuskokwim, organização que reúne comunidades indígenas para discutir a preservação dos estoques de salmão e a gestão da pesca.

Sua carreira eleitoral começou aos 25 anos, quando foi eleita para a Câmara dos Representantes do Alasca. Ela permaneceu na Assembleia estadual por dez anos e também atuou no conselho municipal de Bethel e como juíza em um tribunal tribal.

Em 2022, venceu uma eleição especial para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, após a morte do deputado Don Young, que havia ocupado a única cadeira do Alasca por quase cinco décadas.

Na ocasião, tornou-se a primeira mulher e a primeira indígena do Alasca a representar o estado no Congresso americano. Peltola permaneceu na Câmara até 2025, depois de perder a tentativa de reeleição para o republicano Nick Begich.

Agora, a democrata se torna uma das duas primeiras mulheres indígenas americanas eleitas para o Senado, ao lado de Peggy Flanagan, eleita por Minnesota.

Por que a eleição no Alasca foi contestada por Trump?

A disputa ganhou repercussão nacional após uma controvérsia envolvendo dois candidatos com nomes semelhantes na cédula eleitoral.

Além de Peltola e do senador republicano Dan S. Sullivan, concorreu à vaga Daniel J. Sullivan Jr., um professor aposentado sem filiação partidária.

Segundo uma investigação do New York Times, articuladores políticos alinhados à campanha democrata teriam participado de uma estratégia para atrair candidatos com nomes semelhantes aos de adversários republicanos, com o objetivo de confundir eleitores e retirar votos dos concorrentes.

A campanha de Peltola negou envolvimento na iniciativa. A candidata afirmou que não tinha conhecimento da estratégia e que não pretendia confundir os eleitores.

Trump questionou a validade da eleição, alegando que a presença de dois candidatos chamados Dan Sullivan poderia prejudicar o republicano.

O Departamento de Justiça entrou com uma ação para impedir a certificação do resultado caso o senador fosse derrotado. Uma juíza federal rejeitou o pedido, mas o governo recorreu da decisão.

Como funciona o sistema de votação do Alasca?

O Alasca utiliza um sistema de votação por ordem de preferência, no qual os eleitores podem classificar os candidatos conforme suas escolhas.

Se nenhum concorrente obtiver mais de 50% dos votos de primeira preferência, o candidato com menos votos é eliminado, e as escolhas seguintes registradas nas cédulas são redistribuídas. O processo continua até que um dos participantes alcance a maioria.

Esse modelo esteve no centro da controvérsia sobre os dois candidatos com nomes semelhantes. Os republicanos argumentaram que a presença de ambos poderia confundir os eleitores durante a votação.

O que muda no Senado dos Estados Unidos com a vitória democrata?

Com a confirmação do resultado no Alasca, os democratas encerram as eleições de meio de mandato com 56 cadeiras no Senado, contra 44 dos republicanos.

A nova composição amplia a maioria democrata na Casa e representa uma derrota política para Trump na segunda metade de seu mandato.

Durante a campanha, Peltola procurou se apresentar como uma representante dos interesses locais, mantendo distância de parte da liderança nacional democrata e afirmando que enfrentaria integrantes do próprio partido quando necessário.

"Não há honra maior do que contar com o apoio dos moradores do Alasca em nossa luta contra a ganância corporativa, para reduzir os custos e colocar o Alasca em primeiro lugar", declarou a senadora eleita.

Perguntas frequentes

Quem venceu a eleição para o Senado no Alasca em 2026? A democrata Mary Peltola venceu a disputa com 50,12% dos votos, derrotando o senador republicano Dan Sullivan.

Quantas cadeiras os democratas conquistaram no Senado dos EUA? Com a vitória no Alasca, o Partido Democrata passa a ocupar 56 das 100 cadeiras do Senado americano, enquanto os republicanos ficam com 44.

Quem é Mary Peltola? Mary Peltola é uma política democrata de 53 anos, integrante do povo indígena Yup'ik e ex-deputada federal pelo Alasca. Ela está entre as duas primeiras mulheres indígenas americanas eleitas para o Senado dos Estados Unidos.