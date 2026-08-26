Agendamentos para vistos de imigrantes dos EUA são suspensos; o que muda para brasileiros

O governo de Donald Trump suspendeu temporariamente o agendamento de entrevistas para vistos de imigrantes em embaixadas e consulados dos Estados Unidos em todo o mundo, incluindo no Brasil. A medida afeta estrangeiros que pretendem morar permanentemente no país.

O Departamento de Estado confirmou a suspensão nesta terça-feira 25, e afirmou que os serviços de vistos serão ajustados para permitir uma iniciativa global de treinamento de funcionários consulares. A pasta não informou quanto tempo a mudança deve durar.

A medida não afeta os vistos de não imigrantes, como os destinados a turistas. O processo para esse tipo de autorização continua funcionando normalmente.

O que acontece com quem já tinha entrevista marcada

Candidatos que já tinham entrevistas agendadas começaram a receber avisos por e-mail informando que os compromissos serão remarcados. Segundo o Financial Times, os solicitantes deverão receber posteriormente uma nova data.

O Departamento de Estado não informou quantas pessoas serão afetadas pela suspensão nem quando os novos agendamentos começarão a ser feitos.

Por que os EUA suspenderam as entrevistas

Segundo o governo americano, o treinamento pretende preparar funcionários consulares para avaliar os candidatos de maneira mais abrangente e consistente. Entre os critérios está a identificação de pessoas que possam se tornar dependentes de benefícios públicos nos Estados Unidos.

A suspensão ocorre em meio ao endurecimento da política migratória de Trump, que inclui deportações, revogação de vistos e green cards e restrições a pedidos de estrangeiros.

O governo também ampliou a análise de posições políticas e atividades de candidatos e estrangeiros que já estão nos EUA, incluindo casos relacionados a manifestações pró-Palestina.

Medida afeta brasileiros?

Sim. Como a suspensão é global, brasileiros que aguardam entrevistas para vistos de imigrantes também podem ser afetados. A medida vale para candidatos em consulados e embaixadas americanas ao redor do mundo.

Isso não significa, porém, que brasileiros que pretendem viajar aos Estados Unidos a turismo tenham seus processos interrompidos. Os vistos de não imigrantes não estão incluídos na suspensão.

Decisão ocorre após derrota de Trump na Justiça

A nova medida foi anunciada poucos dias depois de uma derrota do governo Trump na Justiça americana. Na sexta-feira, 21, uma juíza derrubou a política que suspendia a emissão de vistos de imigrantes para candidatos de 75 países.

Segundo a decisão, o secretário de Estado, Marco Rubio, ultrapassou sua autoridade legal ao implementar a suspensão. O governo americano vem enfrentando outros questionamentos judiciais relacionados ao endurecimento das regras migratórias.

Apesar dos obstáculos na Justiça, Trump mantém uma política de maior restrição à imigração. Durante o segundo mandato, a administração ampliou ações contra a imigração irregular e também tornou mais rigorosos alguns processos de entrada e permanência legal no país.

O que muda para quem quer morar nos EUA

Por enquanto, a principal mudança é a suspensão temporária das entrevistas para vistos de imigrantes. Quem já tinha uma entrevista marcada deve aguardar o novo agendamento informado pelo consulado ou pela embaixada responsável.

O governo americano não anunciou uma data para o fim da suspensão. Até lá, os processos de vistos de não imigrantes, incluindo os de turismo, seguem normalmente.