EUA reabre embaixada na Venezuela após sete anos

Os Estados Unidos retomaram oficialmente nesta segunda-feira as operações de sua embaixada em Caracas, marcando a normalização das relações diplomáticas com a Venezuela após sete anos de ruptura.

O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado, que classificou a reabertura como um novo capítulo na presença diplomática americana no país.

A retomada ocorre após a reaproximação entre a administração do presidente Donald Trump e o governo interino liderado por Delcy Rodríguez, formalizada no início de março.

Reabertura ocorre após retomada das relações diplomáticas

A missão diplomática passa a operar novamente depois do restabelecimento das relações entre Washington e Caracas, rompidas em 2019, quando os Estados Unidos deixaram o país em meio à crise política envolvendo o governo de Nicolás Maduro.

Desde então, as atividades diplomáticas americanas vinham sendo conduzidas a partir de um escritório provisório na Colômbia.

A reabertura também ocorre após a captura de Maduro por forças americanas em janeiro, evento que acelerou a reconfiguração política no país e abriu caminho para a aproximação entre os governos.

Equipe atua na restauração da embaixada

A embaixadora Laura Dogu chegou a Caracas em janeiro como encarregada de negócios para liderar a retomada das operações.

Segundo o Departamento de Estado, a equipe trabalha na restauração do prédio da embaixada para viabilizar o retorno completo do corpo diplomático e a retomada dos serviços consulares, ainda sem data definida.

Na semana passada, uma delegação venezuelana esteve em Washington para reuniões com integrantes do governo americano e para reassumir o controle da embaixada do país nos Estados Unidos.

A reaproximação entre os dois países inclui negociações em áreas estratégicas, como energia, com a abertura dos setores de petróleo e ouro venezuelanos a empresas americanas.

O restabelecimento das relações ocorre após anos de tensão iniciados em 2019, quando o governo Trump reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.

*Com EFE