Enquanto Trump esfria expectativa de acordo com Irã, Israel intensifica ataques no Líbano

As forças israelenses voltaram a atacar diferentes regiões do sul e do leste do Líbano neste domingo, 24, ampliando a pressão militar sobre o Hezbollah apesar do avanço das negociações entre EUA e Irã para um possível acordo de cessar-fogo no Oriente Médio.

Os ataques ocorreram um dia após um bombardeio israelense atingir a cidade de Sir al-Gharbiyeh, no sul do Líbano, deixando 11 mortos, incluindo uma criança e seis mulheres, segundo o Ministério da Saúde libanês. Outras nove pessoas ficaram feridas.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que novos bombardeios atingiram áreas no sul do país e no vale do Bekaa, no leste. Em alguns casos, houve registro de vítimas. Um correspondente da AFP relatou grandes colunas de fumaça em Nabatieh e Zawtar al-Sharqiyah após as explosões.

A defesa civil libanesa afirmou ainda que uma instalação regional do órgão em Nabatieh foi destruída durante um ataque israelense realizado durante a madrugada. Imagens divulgadas pela AFP mostraram equipes retirando equipamentos e cilindros de oxigênio dos escombros.

As ofensivas acontecem em um momento de incerteza diplomática. O presidente americano Donald Trump, afirmou neste domingo que não pretende acelerar as negociações com o Irã para um acordo definitivo e indicou que o conflito ainda pode se prolongar.

“Ambos os lados devem ter calma e fazer tudo certo. Não pode haver erros”, escreveu Trump na Truth Social. O republicano também afirmou que o bloqueio imposto ao Irã continuará “em pleno vigor” até a assinatura formal de um acordo.

As declarações esfriaram expectativas de um entendimento imediato entre Washington e Teerã. Segundo o portal Axios, integrantes da Casa Branca acreditam que um acordo poderá ser fechado nos próximos dias, embora ainda existam detalhes em aberto.

A proposta em discussão prevê a reabertura do Estreito de Ormuz, o alívio de sanções econômicas contra o Irã, o desbloqueio de recursos iranianos no exterior e a extensão por 60 dias do cessar-fogo atual. Durante esse período, os dois países negociariam um acordo mais amplo envolvendo o programa nuclear iraniano.

Mesmo com os avanços diplomáticos, os confrontos envolvendo Israel e o Hezbollah continuam ativos no território libanês.

Líbano no centro da tensão entre Israel e Irã

O Hezbollah, principal aliado regional do Irã, afirmou recentemente que o Líbano deveria ser incluído em qualquer acordo regional de cessar-fogo.

No sábado, o grupo informou que seu líder, Naim Qassem, recebeu uma mensagem do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, defendendo a inclusão do território libanês em uma trégua mais ampla.

Neste domingo, o parlamentar do Hezbollah Hassan Fadlallah afirmou que “grandes transformações estão ocorrendo na região” e declarou que a guerra “não vai parar apenas no Irã, mas em toda a região, particularmente no Líbano”.

Israel, por sua vez, mantém a posição de que continuará atacando alvos ligados ao Hezbollah no sul do Líbano.

O governo israelense argumenta que o grupo ainda representa uma ameaça direta na fronteira e sustenta que suas operações estão amparadas pelas cláusulas do cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos, que permitem ações contra ataques considerados iminentes.

Os ataques colocam em xeque a capacidade de um eventual acordo entre Estados Unidos e Irã produzir efeitos imediatos nos conflitos paralelos da região, especialmente no Líbano.

*Com informações de agências internacionais