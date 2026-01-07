EUA diz que controlará venda de petróleo venezuelano 'indefinidamente'

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, disse que o governo Trump planeja controlar as vendas de petróleo da Venezuela e usar as receitas para reconstruir a economia do país.

"Se controlarmos o fluxo de petróleo e o fluxo de caixa proveniente dessas vendas, teremos grande poder de influência", disse Wright em uma conferência do Goldman Sachs em Miami nesta quarta-feira, 7.

"Precisamos ter essa influência e esse controle sobre as vendas de petróleo para impulsionar as mudanças que simplesmente precisam acontecer na Venezuela", disse.

50 milhões de barris de petróleo

Na noite de terça-feira, 6, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as autoridades interinas da Venezuela entregarão aos Estados Unidos entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo.

Em uma publicação na rede social Truth Social, o republicano disse que o petróleo será vendido a preço de mercado e que o "dinheiro será controlado" por ele mesmo para garantir os interesses econômicos dos Estados Unidos.

"Tenho o prazer de anunciar que as autoridades interinas da Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade, sujeito a sanções, aos Estados Unidos da América. Este petróleo será vendido a preço de mercado, e o dinheiro será controlado por mim, como Presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que seja usado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos! Solicitei ao Secretário de Energia, Chris Wright, que execute este plano imediatamente", escreveu o presidente norte-americano.

E acrescentou: "O petróleo será transportado por navios-tanque e levado diretamente aos portos de descarga nos Estados Unidos. Agradeço a sua atenção a este assunto!".

Wright afirmou nesta quarta-feira que o governo dos Estados Unidos pretende depositar os recursos obtidos com a venda desse petróleo em contas governamentais e utilizá-los em benefício da população venezuelana.

Fontes ouvidas pela Bloomberg disseram que manter esse dinheiro em contas do Tesouro americano ajudaria a protegê-lo os credores da Venezuela. De acordo com dois integrantes do governo, os Estados Unidos também planejam aliviar gradualmente as sanções impostas ao país.

Reconstrução da indústria petroleira da Venezuela

Trump vem pressionando companhias americanas de petróleo, como Chevron, ConocoPhillips e Exxon Mobil, a liderarem a reconstrução da infraestrutura da indústria petroleira da Venezuela e a retomada da produção, após a retirada de Nicolás Maduro do poder.

Segundo um funcionário do governo americano ouvido pela Bloomberg, o governo já teve conversas com diversas empresas do setor e planeja uma reunião entre o presidente e executivos da área na Casa Branca nesta sexta-feira, 9.

O setor petrolífero venezuelano foi afetado por anos falta de investimentos e abandono, e hoje produz menos de 1 milhão de barris por dia. Wright estima que a produção poderia aumentar em algumas centenas de milhares de barris diários no curto e médio prazo.

Ainda assim, a recuperação plena da indústria exigiria um esforço de grande escala, com custo estimado em US$ 10 bilhões por ano ao longo da próxima década, segundo cálculos de Francisco Monaldi, diretor de política energética para a América Latina do Baker Institute for Public Policy, da Universidade Rice.

*Com informações da AFP