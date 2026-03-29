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Maduro diz estar 'bem' em primeira mensagem após prisão nos EUA

Ex-presidente da Venezuela e a esposa, Cilia Flores, estão presos em unidade de segurança máxima em Nova York

Ex-presidente venezuelano se manifesta pela primeira vez após captura (JUAN BARRETO/AFP)

Ex-presidente venezuelano se manifesta pela primeira vez após captura (JUAN BARRETO/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 10h24.

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que está "bem" em mensagem publicada no sábado, 28, nas redes sociais. É a primeira declaração desde que foi capturado por forças dos Estados Unidos, em 3 de janeiro, e levado ao país, onde responde a acusações de narcotráfico.

Maduro está preso com a esposa, Cilia Flores, detida na mesma operação, em uma prisão de segurança máxima no Brooklyn.

"Estamos bem, firmes, serenos e em oração permanente", escreveu, a poucos dias da Semana Santa.

"Suas comunicações chegam a nós, suas mensagens, suas cartas e suas orações", acrescentou. "Cada palavra de amor, cada gesto de carinho, cada expressão de apoio enche nossa alma e nos fortalece espiritualmente".

A mensagem foi publicada no X e no Telegram, onde até então havia apenas uma contagem dos dias de "sequestro".

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Condições da prisão

Segundo relatos, Maduro está isolado em uma cela sem acesso à internet ou jornais e pode ir ao pátio por uma hora ao dia. Uma fonte próxima afirmou à AFP que ele tem direito a conversas telefônicas com familiares e advogados por até 15 minutos.

Não está claro se o ex-presidente ditou a mensagem ou apenas aprovou o conteúdo, assinado em conjunto com Flores.

O filho do ex-presidente, Nicolás Maduro Guerra, conhecido como "Nicolasito", afirmou em eventos públicos que o pai está bem, sereno e praticando exercícios na prisão.

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Delcy Rodríguez, que assumiu o poder de forma interina após a queda de Maduro, não comentou a mensagem. Sob pressão de Donald Trump, ela promoveu mudanças na administração e evitou mencionar o julgamento em seus discursos recentes.

Na sexta-feira, Rodríguez pediu orações por Maduro e Flores durante um ato com evangélicos, grupo próximo ao ex-governante.

Processo judicial em andamento

Maduro compareceu na quinta-feira, ao lado da esposa, a um tribunal federal em Nova York, onde o juiz rejeitou um pedido da defesa para arquivar as acusações.

*Com informações da AFP

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