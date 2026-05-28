Ebola no Congo já soma 238 mortes suspeitas, diz governo

O governo da República Democrática do Congo informou nesta terça-feira, 26, que o surto de ebola no leste do país já registrou 238 “mortes suspeitas” desde a declaração da epidemia, em 15 de maio.

Segundo boletim do Ministério da Comunicação, o total de casos suspeitos chega a 1.077, enquanto 121 casos foram confirmados em laboratório, com 17 mortes oficialmente atestadas.

“As operações de vigilância, detecção e conscientização comunitária continuam intensificadas, apesar dos desafios operacionais relatados em campo”, informou o governo congolês.

O surto, identificado inicialmente na província de Ituri, já se espalhou para as regiões de Kivu do Norte e Kivu do Sul, além de alcançar Uganda. No país vizinho, há sete casos confirmados na capital Kampala, incluindo uma morte de um cidadão congolês, classificada como contágio importado.

Diante da expansão da doença, o governo ugandês anunciou o fechamento temporário da fronteira com a RDC para tentar conter a disseminação.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a epidemia como causada pela cepa Bundibugyo, com taxa de letalidade entre 30% e 50%, e afirmou que não há vacina ou tratamento específico autorizado para esse tipo do vírus.

*Com EFE