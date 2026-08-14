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Irã confirma presença na cúpula dos Brics em setembro

Encontro ocorrerá em meio a divergências entre os integrantes do bloco sobre a guerra no Oriente Médio

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10h26.

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O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, participará da cúpula de líderes dos Brics, marcada para os dias 12 e 13 de setembro, em Nova Délhi, na Índia. A presença foi confirmada nesta sexta-feira, 14, pela embaixada iraniana no país à Agência EFE.

Também são esperados no encontro o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da China, Xi Jinping. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, não deverá participar da reunião.

A cúpula ocorrerá em meio às divergências dentro do bloco sobre a guerra no Oriente Médio. Os Brics reconheceram a existência de diferentes posições entre os países-membros sobre o conflito.

Divisões sobre a guerra no Oriente Médio

Durante a reunião de ministros das Relações Exteriores dos Brics, realizada em maio, também em Nova Délhi, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, pediu que os integrantes do grupo condenassem explicitamente as ações militares de Estados Unidos e Israel.

As discussões, porém, foram marcadas por divergências entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos, que ingressaram no bloco em 2024. Araghchi acusou os Emirados de atuarem como parceiros da ofensiva americana contra o Irã.

O encontro de setembro será, portanto, uma nova oportunidade para os países discutirem posições comuns sobre conflitos internacionais, em um momento de crescente tensão no Oriente Médio.

Quem integra os Brics?

O grupo foi criado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nos últimos dois anos, o bloco ampliou sua composição com a entrada de Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Indonésia.

A 18ª Cúpula dos Brics será realizada sob o tema "Construindo para a resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade". O encontro reunirá os chefes de Estado e de governo dos países integrantes para discutir temas de interesse do bloco.

*Com EFE

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