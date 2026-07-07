De la Espriella suspende transição e acusa governo Petro de corrupção

O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou nesta terça-feira, 7, a suspensão imediata do processo de transição com o governo do presidente Gustavo Petro. A decisão foi divulgada em publicação na rede social X, a um mês da posse presidencial, marcada para 7 de agosto.

De la Espriella afirmou que determinou à sua equipe interromper a transição após identificar indícios de corrupção e supostos contratos direcionados durante o atual governo. Segundo ele, os motivos da decisão serão detalhados ao longo do dia.

"Meu dever é proteger os interesses da nação e garantir uma transição séria, transparente e a serviço dos colombianos", escreveu o presidente eleito.

A transferência de poder ocorre em meio ao aumento das tensões entre Petro e seu sucessor. O presidente em fim de mandato questiona a legitimidade da vitória de De la Espriella, enquanto o presidente eleito acusa o governo de irregularidades administrativas.

Apesar das contestações, observadores internacionais e autoridades eleitorais afirmaram que não encontraram indícios de fraude no segundo turno das eleições. O candidato governista, Iván Cepeda, reconheceu o resultado, mas declarou-se em "desobediência civil" diante do novo governo.

Advogado e estreante na política, De la Espriella venceu a eleição presidencial em junho e já anunciou parte de sua equipe ministerial. Entre suas principais propostas estão a redução do tamanho do Estado, o incentivo ao investimento privado e o endurecimento do combate às guerrilhas e ao narcotráfico.

Com informações da AFP.