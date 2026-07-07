Esporte

Fase de grupos copa 2026

Colômbia x Suíça: veja as escalações confirmadas para o jogo de hoje da Copa

O confronto é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, e a bola vai rolar às 17h, no BC Place, em Vancouver

Jhon Arias: a Colômbia enfrenta a Suíça pelas oitavas de final da Copa do Mundo (JUAN MABROMATA / AFP)

Jhon Arias: a Colômbia enfrenta a Suíça pelas oitavas de final da Copa do Mundo (JUAN MABROMATA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 7 de julho de 2026 às 16h56.

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Nesta terça-feira, 7, Colômbia e Suíça se enfrentam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver.

Os colombianos chegam para o confronto após eliminarem Gana nos 16 avos de final, ao vencerem por 1 a 0. Já os suíços passaram pela Argélia na fase anterior, ao vencerem o confronto por 2 a 0.

Nestor Lorenzo, treinador da Colômbia, manda a campo a seguinte escalação: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Luis Suárez.

Já a Suíça está escalada da seguinte maneira por Murat Yakin: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari e Fabian Rieder; Dan Dan Ndoye e Breel Embolo.

Quartas de final

O vencedor do confronto entre Colômbia e Suíça enfrentará a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será no próximo sábado, 11, às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas.

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