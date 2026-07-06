Petro convoca protestos e antecipa discurso de despedida antes da posse de Espriella

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, convocou manifestações para o próximo dia 20 de julho em defesa de suas reformas sociais e anunciou que fará um discurso de despedida nessa data, antecipando o encerramento de seu mandato antes da posse do presidente eleito, Abelardo de la Espriella, marcada para agosto.

Em publicação nas redes sociais, Petro afirmou que o pronunciamento ocorrerá após o desfile das Forças Armadas no Dia da Independência da Colômbia e será realizado simultaneamente em praças públicas de todo o país. O presidente também convocou apoiadores para participar de uma mobilização nacional em defesa das reformas aprovadas durante seu governo.

O anúncio ocorre em meio às críticas de Petro ao resultado das eleições presidenciais, vencidas por De la Espriella por menos de um ponto percentual sobre o senador Iván Cepeda, aliado do atual governo. O presidente afirma reunir evidências para contestar o resultado na Justiça.

Tradicionalmente, presidentes colombianos fazem o discurso de encerramento do mandato nos dias 6 ou 7 de agosto, período da cerimônia de transmissão de cargo. Petro, porém, afirmou que não fará o pronunciamento nessas datas, classificando-as como "trágicas", sem detalhar o motivo.

O presidente também não esclareceu se participará da posse de De la Espriella, advogado e empresário apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os protestos convocados para 20 de julho coincidem com a instalação do novo Congresso colombiano, onde partidos de esquerda continuarão formando a maior bancada.

Disputa política e cenário pós-eleitoral

Após quatro anos de governo, Petro mantém forte apoio entre a população de menor renda, impulsionado por medidas como o aumento do salário mínimo e a redução dos índices de pobreza e desemprego.

Já o presidente eleito, Abelardo de la Espriella, construiu sua campanha com um discurso de endurecimento no combate ao crime, redução do tamanho do Estado e incentivo ao investimento privado. Com dupla nacionalidade colombiana e americana, ele também prometeu acionar Petro e integrantes de seu governo na Justiça dos Estados Unidos.

A oposição teme que a convocação para manifestações amplie a tensão política no país, lembrando os grandes protestos registrados entre 2019 e 2021, durante o governo de Iván Duque, que terminaram com dezenas de mortos e feridos em confrontos com as forças de segurança.

*Com AFP