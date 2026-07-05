Presidente eleito da Colômbia anuncia bloco para reforçar segurança urbana

O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou neste domingo que, no dia 7 de agosto, data de sua posse, assinará um decreto para criar um Bloco de Defesa para a Segurança Urbana.

"Em 7 de agosto, assinarei o decreto que cria o Bloco de Defesa para a Segurança Urbana", escreveu o presidente eleito nas redes sociais. Segundo ele, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o combate a crimes como extorsão, roubo e homicídio nas principais cidades do país.

De la Espriella afirmou que convocará os prefeitos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla e Bucaramanga para elaborar, com base nas necessidades de cada município, "a maior operação de segurança urbana da Colômbia".

O presidente eleito, no entanto, não detalhou a estrutura do bloco, quais órgãos farão parte da iniciativa, o orçamento previsto ou o alcance das medidas que serão implementadas.

A segurança pública foi um dos principais pilares da campanha de De la Espriella. Durante a disputa eleitoral, ele prometeu endurecer o combate às organizações criminosas e ampliar a coordenação entre as forças de segurança e as autoridades locais.

O anúncio ocorre pouco mais de um mês antes da posse presidencial, quando De la Espriella sucederá Gustavo Petro. O novo governo assumirá em um cenário marcado por desafios na segurança urbana, com crimes como extorsão e homicídios entre as principais preocupações das autoridades colombianas.