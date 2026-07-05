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Presidente eleito da Colômbia anuncia bloco para reforçar segurança urbana

Abelardo de la Espriella diz que decretará a criação da força no dia da posse para combater extorsão, roubos e homicídios nas principais cidades do país

Abelardo de la Espriella, eleito presidente na Colômbia com discurso de extrema direita

Abelardo de la Espriella, eleito presidente na Colômbia com discurso de extrema direita

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 5 de julho de 2026 às 14h51.

O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou neste domingo que, no dia 7 de agosto, data de sua posse, assinará um decreto para criar um Bloco de Defesa para a Segurança Urbana.

"Em 7 de agosto, assinarei o decreto que cria o Bloco de Defesa para a Segurança Urbana", escreveu o presidente eleito nas redes sociais. Segundo ele, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o combate a crimes como extorsão, roubo e homicídio nas principais cidades do país.

De la Espriella afirmou que convocará os prefeitos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla e Bucaramanga para elaborar, com base nas necessidades de cada município, "a maior operação de segurança urbana da Colômbia".

O presidente eleito, no entanto, não detalhou a estrutura do bloco, quais órgãos farão parte da iniciativa, o orçamento previsto ou o alcance das medidas que serão implementadas.

A segurança pública foi um dos principais pilares da campanha de De la Espriella. Durante a disputa eleitoral, ele prometeu endurecer o combate às organizações criminosas e ampliar a coordenação entre as forças de segurança e as autoridades locais.

O anúncio ocorre pouco mais de um mês antes da posse presidencial, quando De la Espriella sucederá Gustavo Petro. O novo governo assumirá em um cenário marcado por desafios na segurança urbana, com crimes como extorsão e homicídios entre as principais preocupações das autoridades colombianas.

Acompanhe tudo sobre:ColômbiaEleições 2026

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