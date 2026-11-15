Caos nos aeroportos dos EUA pode se estender até segunda-feira, diz governo

Apagão aéreo nos EUA: recuperação completa das operações pode levar até segunda-feira, 16 (KAMIL KRZACZYNSKI / Colaborador/Getty Images)
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 16h06.
Um problema técnico nos sistemas de controle aéreo dos EUA causou uma paralisação nacional de voos, com milhares de cancelamentos e atrasos. O governo Trump afirma que a normalização completa poderá levar até segunda-feira. A falha foi atribuída a trabalhos de modernização da infraestrutura de comunicação.
O governo de Donald Trump advertiu neste domingo, 15 que os problemas no transporte aéreo dos Estados Unidos, desencadeados pela paralisação das operações em todo o país devido a uma falha técnica na última sexta-feira, 13, podem prosseguir até segunda-feira, 16, e atrasar o retorno à normalidade.A suspensão das decolagens por mais de quatro horas na tarde de sexta provocou uma onda de cancelamentos e atrasos nos aeroportos americanos. Entre sexta-feira e sábado, 14, mais de 18 mil voos foram cancelados e milhares sofreram atrasos.
Os efeitos da interrupção continuavam neste domingo. Segundo o site de monitoramento FlightAware, mais de 1.500 voos adicionais haviam sido cancelados até a manhã, enquanto quase 3 mil registravam atrasos.
No sábado, o diretor da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), Bryan Bedford, havia previsto que os horários das companhias aéreas seriam totalmente restabelecidos até o fim de domingo. A expectativa, porém, foi revista pelo secretário de Transportes, Sean Duffy.
Em entrevista à ABC News neste domingo, Duffy afirmou que o tráfego aéreo deve apresentar sinais de normalização ao longo do dia, mas que a recuperação completa das operações pode levar até segunda-feira.
"No espaço aéreo, veremos as coisas voltando ao normal hoje, mas provavelmente a situação não estará totalmente normalizada antes de amanhã (segunda-feira)", disse.
O presidente Donald Trump, que até então não havia se pronunciado publicamente sobre o episódio, atribuiu a responsabilidade pela situação ao ex-presidente democrata Joe Biden, que governou os Estados Unidos entre 2021 e 2025.
Na plataforma Truth Social, Trump classificou a gestão da aviação pelo governo anterior como "um desastre". "Tudo em que eles tocaram deu errado", escreveu. O presidente também criticou os gastos realizados durante a administração democrata e afirmou que o sistema de controle aéreo ficou ainda mais deteriorado.
No sábado, o governo Trump informou que operações de rotina em infraestruturas de comunicação ligadas ao controle de tráfego aéreo provocaram a falha.
Segundo Duffy, os trabalhos de substituição de um antigo cabo de cobre por um sistema de fibra óptica de alta velocidade provocaram problemas nas comunicações com as aeronaves e nos sinais de radar. "A instabilidade começou a se propagar e foi então que tomamos a decisão de interromper as decolagens por precaução", afirmou Bedford.
O governo descartou a hipótese de um ataque cibernético e atribuiu a paralisação a problemas técnicos durante os trabalhos de modernização da infraestrutura.
Duffy voltou a defender neste domingo a ampliação dos investimentos na infraestrutura de controle aéreo dos Estados Unidos. Em entrevista à CBS, o secretário afirmou que são necessários US$ 50 bilhões — valor superior aos US$ 30 bilhões inicialmente solicitados ao Congresso — para evitar novos episódios como o da sexta-feira e garantir a segurança dos passageiros.
A modernização do sistema ganhou urgência após a falha técnica, que expôs as limitações dos equipamentos utilizados no controle do tráfego aéreo americano.
Desde sexta-feira, passageiros enfrentam filas nos portões de embarque, aeronaves aguardam nas pistas e viajantes permanecem nos terminais à espera de informações sobre seus voos.
A suspensão nacional de todas as decolagens é um acontecimento extremamente raro nos Estados Unidos. Uma medida semelhante, embora de menor alcance, foi adotada em 2023 devido a uma falha de sistema e, antes disso, após os atentados de 11 de setembro de 2001.
A recuperação completa das operações pode levar até segunda-feira, 16, segundo o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy. O tráfego aéreo já deveria apresentar sinais de normalização ao longo do domingo, 15.
Mais de 18 mil voos foram cancelados entre sexta-feira, 13, e sábado, 14. Segundo o site de monitoramento FlightAware, outros 1.500 voos haviam sido cancelados até a manhã de domingo, 15, quando quase 3 mil também registravam atrasos.
Trabalhos para substituir um antigo cabo de cobre por fibra óptica de alta velocidade causaram problemas nas comunicações com aeronaves e nos sinais de radar, segundo Sean Duffy. Bryan Bedford, diretor da Administração Federal de Aviação, afirmou que as decolagens foram interrompidas por precaução após a instabilidade se propagar.
Não. O governo de Donald Trump descartou a hipótese de ataque cibernético e atribuiu a paralisação a problemas técnicos durante a modernização da infraestrutura de controle aéreo.
Sean Duffy defendeu um investimento de US$ 50 bilhões na infraestrutura de controle aéreo dos Estados Unidos. Em entrevista à CBS, o secretário afirmou que o valor, superior aos US$ 30 bilhões solicitados inicialmente ao Congresso, é necessário para evitar novas falhas e garantir a segurança dos passageiros.
Donald Trump atribuiu a responsabilidade ao ex-presidente Joe Biden, que governou os Estados Unidos entre 2021 e 2025. Na plataforma Truth Social, Trump classificou a gestão da aviação pelo governo anterior como “um desastre” e criticou os gastos da administração democrata.