Caos nos aeroportos dos EUA pode se estender até segunda-feira, diz governo

O governo de Donald Trump advertiu neste domingo, 15 que os problemas no transporte aéreo dos Estados Unidos, desencadeados pela paralisação das operações em todo o país devido a uma falha técnica na última sexta-feira, 13, podem prosseguir até segunda-feira, 16, e atrasar o retorno à normalidade.

A suspensão das decolagens por mais de quatro horas na tarde de sexta provocou uma onda de cancelamentos e atrasos nos aeroportos americanos. Entre sexta-feira e sábado, 14, mais de 18 mil voos foram cancelados e milhares sofreram atrasos.

Os efeitos da interrupção continuavam neste domingo. Segundo o site de monitoramento FlightAware, mais de 1.500 voos adicionais haviam sido cancelados até a manhã, enquanto quase 3 mil registravam atrasos.

No sábado, o diretor da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), Bryan Bedford, havia previsto que os horários das companhias aéreas seriam totalmente restabelecidos até o fim de domingo. A expectativa, porém, foi revista pelo secretário de Transportes, Sean Duffy.

Em entrevista à ABC News neste domingo, Duffy afirmou que o tráfego aéreo deve apresentar sinais de normalização ao longo do dia, mas que a recuperação completa das operações pode levar até segunda-feira.

"No espaço aéreo, veremos as coisas voltando ao normal hoje, mas provavelmente a situação não estará totalmente normalizada antes de amanhã (segunda-feira)", disse.

Troca de acusações

O presidente Donald Trump, que até então não havia se pronunciado publicamente sobre o episódio, atribuiu a responsabilidade pela situação ao ex-presidente democrata Joe Biden, que governou os Estados Unidos entre 2021 e 2025.

Na plataforma Truth Social, Trump classificou a gestão da aviação pelo governo anterior como "um desastre". "Tudo em que eles tocaram deu errado", escreveu. O presidente também criticou os gastos realizados durante a administração democrata e afirmou que o sistema de controle aéreo ficou ainda mais deteriorado.

No sábado, o governo Trump informou que operações de rotina em infraestruturas de comunicação ligadas ao controle de tráfego aéreo provocaram a falha.

Segundo Duffy, os trabalhos de substituição de um antigo cabo de cobre por um sistema de fibra óptica de alta velocidade provocaram problemas nas comunicações com as aeronaves e nos sinais de radar. "A instabilidade começou a se propagar e foi então que tomamos a decisão de interromper as decolagens por precaução", afirmou Bedford.

O governo descartou a hipótese de um ataque cibernético e atribuiu a paralisação a problemas técnicos durante os trabalhos de modernização da infraestrutura.

US$ 50 bilhões para modernizar sistema

Duffy voltou a defender neste domingo a ampliação dos investimentos na infraestrutura de controle aéreo dos Estados Unidos. Em entrevista à CBS, o secretário afirmou que são necessários US$ 50 bilhões — valor superior aos US$ 30 bilhões inicialmente solicitados ao Congresso — para evitar novos episódios como o da sexta-feira e garantir a segurança dos passageiros.

A modernização do sistema ganhou urgência após a falha técnica, que expôs as limitações dos equipamentos utilizados no controle do tráfego aéreo americano.

Desde sexta-feira, passageiros enfrentam filas nos portões de embarque, aeronaves aguardam nas pistas e viajantes permanecem nos terminais à espera de informações sobre seus voos.

A suspensão nacional de todas as decolagens é um acontecimento extremamente raro nos Estados Unidos. Uma medida semelhante, embora de menor alcance, foi adotada em 2023 devido a uma falha de sistema e, antes disso, após os atentados de 11 de setembro de 2001.