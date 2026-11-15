Com 62 aviões e novas rotas, low cost de US$ 1 bilhão aposta no Brasil após crescer 56%

A companhia aérea JetSMART, conhecida por operar com tarifas mais baixas, encerrará 2026 com uma frota de 62 aeronaves e prepara um aumento de 32% na oferta de assentos em rotas com origem ou destino no Brasil. Para 2027, a empresa projeta disponibilizar 2,47 milhões de assentos no país.

A expansão ocorre depois de o número de passageiros transportados pela empresa no mercado brasileiro crescer 56% entre janeiro e setembro, na comparação com o mesmo período de 2025. A expectativa é fechar o ano com 620 mil passageiros adicionais no Brasil.

Cinco rotas respondem por 73% desse aumento. A ligação entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro lidera, com cerca de 161 mil passageiros a mais, seguida por Santiago–Rio de Janeiro, com mais de 82 mil; Buenos Aires–Natal, com cerca de 80 mil; Buenos Aires–Recife, com aproximadamente 70 mil; e Florianópolis–Santiago, com mais de 60 mil.

No restante da América do Sul, a JetSMART transportou 12,5 milhões de passageiros até setembro, alta anual de 18%. A capacidade aumentou 13% no período. Em 2025, a receita global da empresa superou US$ 1 bilhão pela primeira vez.

Na prática, o modelo low cost permite oferecer passagens mais baratas ao reduzir os serviços incluídos na tarifa básica. Na JetSMART, o bilhete dá direito ao voo, a um item pessoal de até 10 quilos e à atribuição aleatória do assento. Mala de mão, bagagem despachada, escolha de assento e alimentação a bordo são cobradas separadamente.

Como a expansão regional chega ao Brasil

A empresa incorporou três Airbus A320neo e chegou a 59 aeronaves em operação. Outros três aviões devem entrar na frota até o fim do ano, levando o total a 62.

No Brasil, a expansão será acompanhada pela abertura de quatro rotas internacionais. Maceió–Buenos Aires começa a operar em 3 de dezembro, seguida por Florianópolis–Córdoba, em 16 de dezembro. Porto Seguro–Buenos Aires estreia em 5 de janeiro, e Recife–Montevidéu, dois dias depois.

Juntas, as quatro conexões acrescentarão mais de 280 mil assentos à oferta da companhia entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027.

Maceió–Buenos Aires será a única operação permanente ao longo de 2027 e somará mais de 123 mil assentos no período analisado. As demais rotas foram planejadas principalmente para atender à demanda de verão.

A ligação com Porto Seguro, a primeira da companhia na Bahia, terá cinco frequências semanais. Já Recife–Montevidéu será operada diariamente durante a temporada de verão.

Por que Rio de Janeiro e Nordeste lideram a aposta

O Galeão continuará como a principal porta de entrada da JetSMART no Brasil. Segundo a companhia, com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a empresa ocupa a primeira posição em volume de passageiros transportados no aeroporto do Rio de Janeiro.

Em 2027, somente a rota entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro terá cerca de 136 mil assentos adicionais em relação a 2026.

O outro eixo da expansão é o Nordeste. A companhia está ampliando a operação em Recife e Maceió e adicionando Porto Seguro à sua malha. A estratégia é conectar destinos turísticos brasileiros diretamente a cidades da Argentina, do Chile e do Uruguai.

Criada pela gestora americana Indigo Partners, a JetSMART opera com o modelo ultra low cost, no qual a tarifa básica inclui menos serviços e o passageiro paga separadamente pelos itens adicionais. A expansão da frota permite que a companhia distribua sua capacidade entre os mercados sul-americanos de acordo com a demanda e a sazonalidade.