Aviões colidem no aeroporto de Miami um dia após caos aéreo nos EUA

Dois aviões, um de passageiros e outro de carga, colidiram na noite de sábado, 14, no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. O acidente envolveu um Boeing 737 da Copa Airlines e um Boeing 767 da UPS e deixou duas pessoas com ferimentos leves.

O caso aconteceu um dia depois de uma paralisação nacional das decolagens nos EUA, que provocou milhares de cancelamentos e atrasos e comprometeu a operação dos aeroportos do país.

Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), a ponta da asa do Boeing 737 da Copa Airlines atingiu o nariz do Boeing 767 da UPS enquanto as duas aeronaves taxiavam. A colisão aconteceu na interseção de duas pistas de táxi, por volta das 21h45 de sábado, segundo as informações divulgadas sobre o incidente.

As duas pessoas feridas receberam atendimento das equipes de resgate no próprio aeroporto e foram liberadas sem necessidade de hospitalização, de acordo com Greg Chin, diretor de comunicações do Aeroporto Internacional de Miami.

As aeronaves cumpriam rotas internacionais. O voo 358 da UPS estava programado para partir de Miami com destino a Bogotá, na Colômbia, enquanto o voo 427 da Copa Airlines havia chegado da Cidade do Panamá.

Em relato à CNN, Cesar Ferreira, passageiro da Copa Airlines, descreveu o momento da colisão. "Estávamos taxiando após o pouso em velocidade normal quando, de repente, ouvi a conversa ao meu redor ficando mais alta, seguida por um grito coletivo e então o impacto de outra aeronave atingindo a nossa", afirmou.

Apesar do acidente, o aeroporto não precisou interromper suas atividades. O tráfego aéreo foi direcionado para outras pistas de táxi. "Não há relatos de feridos e os voos estão sendo direcionados para outras pistas de táxi, portanto, não há impacto nas operações do aeroporto neste momento", afirmou Chin em nota à CBS News Miami.

Caos aéreo nos Estados Unidos

A colisão aconteceu em meio aos esforços dos aeroportos americanos para recuperar a normalidade após uma suspensão nacional de decolagens determinada pela FAA na sexta-feira, 13. A medida, que durou quatro horas, foi adotada depois de problemas técnicos nas comunicações com as aeronaves e nos sinais de radar, provocados durante trabalhos de modernização da infraestrutura de controle de tráfego aéreo.

Segundo o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, a manutenção envolvia a substituição de um antigo cabo de cobre por um sistema de fibra óptica de alta velocidade. Os trabalhos provocaram problemas nas comunicações, que começaram a sobrecarregar outros equipamentos utilizados no controle do tráfego aéreo.

A paralisação provocou uma onda de cancelamentos e atrasos. De acordo com a agência de rastreamento FlightAware, pelo menos 5 mil voos haviam sido cancelados até o início da tarde de sábado. O chefe da FAA, Bryan Bedford, informou que 12 mil voos foram cancelados na sexta-feira e que outros 4 mil a 5 mil poderiam deixar de decolar no sábado, de um total de 41 mil programados.

A normalização das operações deve ocorrer de forma gradual, à medida que as companhias aéreas reorganizam suas aeronaves e tripulações. Duffy afirmou que os passageiros ainda enfrentariam atrasos e cancelamentos durante esse processo e chegou a estimar que a retomada completa dos itinerários poderia ocorrer até o fim de domingo.

O episódio também reacendeu preocupações sobre a infraestrutura de controle aéreo dos Estados Unidos, considerada envelhecida. Durante uma coletiva de imprensa no sábado, autoridades do governo pediram mais recursos para modernizar os sistemas. Congressistas americanos também cobraram investigações sobre as causas da falha técnica.

A interrupção foi a segunda suspensão nacional de decolagens no espaço aéreo americano desde os atentados de 11 de setembro de 2001.