Superinteligência ou cabos de cobre? Os bastidores do apagão que parou os EUA

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O terceiro maior apagão da história dos Estados Unidos paralisou o espaço aéreo do país em 13 de novembro de 2026, afetando cerca de 2 milhões de pessoas e gerando mais de 4.700 cancelamentos de voos em poucas horas. Enquanto passageiros enfrentavam caos nos aeroportos, autoridades negaram que o incidente tenha sido causado por ciberataques ou por falhas em sistemas de IA.

DETROIT - Quando um ocorrido reúne tantos fatores improváveis, costuma-se dizer que a realidade superou a ficção. E foi exatamente o que ocorreu na noite de sexta-feira, 13, naquele que já é considerado o terceiro maior apagão aéreo da história dos Estados Unidos.

Já era noite em Detroit, onde o EXAME Insight aguardava para embarcar rumo a Atlanta e, posteriormente, a São Paulo, quando o breaking news da CNN trazia o pronunciamento do secretário de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin. Naquele instante, ele rebatia as dezenas de perguntas sobre uma ordem da Administração Federal de Aviação do país (FAA, na sigla em inglês), que havia proibido qualquer voo no espaço aéreo americano.

Ciberataque? A pane da Microsoft que já havia deixado milhares de pessoas sem serviços básicos de internet durante o dia? Um novo sistema delegado a uma inteligência artificial chamado posteriormente de Smart? As perguntas traziam todas as teorias possíveis e impossíveis sobre algo sem precedentes na história moderna dos Estados Unidos.

Enquanto isso, Mullin negava todas as afirmações e garantia que não se tratava de um ataque. Chegou, inclusive, a corrigir uma jornalista que usou o termo inteligência artificial: “Aqui nós falamos superinteligência”.

Vinte minutos após as falas do secretário, não apenas os EUA, mas o mundo já vivia os transtornos da paralisação do espaço aéreo mais movimentado do planeta. No Aeroporto de Guarulhos, a ordem era que nenhum voo com destino aos EUA decolasse. Em quatro horas, mais de 4,7 mil voos foram cancelados, 11 mil afetados em todo o mundo e quase 2 milhões de pessoas vivendo o transtorno instalado.

Na internet, uma enxurrada dos mais variados memes. Enquanto isso, nos terminais aeroportuários, o caos se materializava nas filas intermináveis de remarcação e na angustiante espera pela restituição de bagagens. Era o reflexo imediato de um colapso que exigia leitura especializada para além do balcão de atendimento. É o que detalha o jornalista brasileiro Fernando Hessel, correspondente e observador independente credenciado na Casa Branca e no Pentágono em Washington, ao contextualizar que o incidente é sintoma de uma sobrecarga sistêmica acumulada ao longo dos anos. “O que estamos presenciando nos Estados Unidos é uma crise estrutural de infraestrutura e gestão do sistema de aviação civil. Minha experiência no setor, desde a década de 1990, somada à observação de diferentes sistemas de aviação pelo mundo, permite identificar uma deterioração que não é recente e que já deveria ter sido enfrentada há muito tempo”, explica Hessel.

Ainda de acordo com o jornalista, o problema envolve equipamentos defasados, sistemas de radar e monitoramento, comunicação e, sobretudo, um crônico déficit de controladores de tráfego aéreo. “O acidente de Washington, envolvendo um helicóptero militar e uma aeronave da American Airlines em janeiro deste ano, já havia exposto vulnerabilidades importantes nessa estrutura”.

Afinal, a culpa foi da inteligência artificial?

Apesar de toda a deficiência da infraestrutura de controle aéreo americana, Hessel descarta que o episódio tenha sido provocado por uma falha de inteligência artificial. “O governo está implantando o Smart, um sistema que utiliza IA para analisar dados, antecipar congestionamentos e auxiliar no planejamento do tráfego aéreo. Mas isso não significa substituir controladores ou transferir o comando das aeronaves para máquinas.”

No caso do Smart, a implantação está sendo feita de maneira gradual e regionalizada. “Conhecendo a cultura operacional americana, extremamente baseada em protocolos, testes e validações de engenharia, considero pouco provável que uma mudança dessa dimensão fosse introduzida de maneira abrupta em plena operação nacional. O governo atribuiu o episódio a problemas durante a substituição de antigos cabos de cobre por fibra óptica, envolvendo equipamentos de comunicação e roteadores. Ainda falta esclarecer a causa técnica exata.”

Hessel pondera sobre outra versão levantada em discussões de bastidores: a aceleração do programa de modernização. “Mas não há documentação pública que comprove uma ordem para antecipar especificamente o Smart por razões políticas. Agora, existe uma questão muito maior que precisa ser colocada na mesa. O contribuinte americano começa a questionar as prioridades do governo. Os Estados Unidos comprometeram mais de US$ 68 bilhões em assistência militar à Ucrânia desde 2022. E, segundo o Congressional Budget Office, as operações militares contra o Irã já haviam custado aproximadamente US$ 38 bilhões até agosto de 2026. Israel também recebeu bilhões em assistência militar americana.”

Por fim, Hessel destaca que a pergunta que começa a ganhar espaço na opinião pública é bastante objetiva: “Como o país consegue mobilizar recursos dessa dimensão para compromissos militares no exterior, mas ainda enfrenta dificuldades para modernizar uma infraestrutura essencial dentro de casa? No fim, estamos falando de prioridades orçamentárias. E o americano que enfrenta atrasos, cancelamentos e insegurança no transporte aéreo tem todo o direito de questionar por que a modernização de um sistema tão estratégico demorou tanto.”

'Perguntas frequentes'

O que causou o apagão aéreo nos Estados Unidos? ＋ Embora o governo americano tenha inicialmente enfrentado especulações sobre ciberataques e falhas ligadas à inteligência artificial, autoridades e especialistas indicam que o problema esteve relacionado a falhas em equipamentos de comunicação e roteadores, durante processos técnicos de substituição de infraestrutura física.

A Inteligência Artificial teve alguma responsabilidade no colapso dos voos? ＋ Não. Especialistas ouvidos na cobertura descartam qualquer envolvimento de falhas de IA no incidente. Embora o governo dos EUA venha implementando gradualmente sistemas modernos baseados em inteligência artificial — como o Smart, voltado para a análise de dados e prevenção de congestionamentos — a tecnologia não substitui o controle operacional humano e não foi a causa do apagão.