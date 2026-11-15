Os planos de Milei para o segundo mandato: abrir mercados, cortar impostos e devolver US$ 500 bi

RESUMO ＋ Javier Milei confirmou que disputará a reeleição em 2027 e apresentou as principais metas para um eventual segundo mandato. Entre as promessas estão ampliar as relações comerciais da Argentina para 90% dos países do planeta até 2031, continuar reduzindo impostos e devolver US$ 500 bilhões aos argentinos. O presidente também defendeu a desregulamentação econômica, a abertura comercial e a expansão da mineração.

O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou no sábado, 14, que pretende disputar a reeleição em 2027 e apresentou algumas das principais metas econômicas para um eventual segundo mandato. Entre as promessas estão ampliar as relações comerciais do país para alcançar 90% do planeta até 2031, continuar reduzindo impostos e devolver US$ 500 bilhões aos argentinos, valor equivalente à dívida pública, segundo suas projeções.

A declaração foi feita durante a inauguração da exposição “Belgrano, a revolução das ideias”, no Museu da Casa Rosada, em Buenos Aires. Ao comentar os resultados de sua política de abertura comercial, Milei afirmou que a Argentina passou a negociar com uma parcela maior de países desde o início de sua gestão.

“Quando chegamos, comercializávamos apenas com 10% dos países do planeta. Hoje, já abrimos mais de 500 mercados e comercializamos com 30% do planeta”, declarou. O presidente também citou acordos com a União Europeia, Singapura e Estados Unidos, além da aproximação com países da região transpacífica. Para os próximos anos, a meta é elevar essa participação a 90%.

Milei também aproveitou o anúncio para confirmar sua intenção de permanecer no poder. “Nosso objetivo é chegar a 2031 comercializando com 90% do mundo. [...] Para aqueles que duvidam que estou buscando a reeleição: sim, estou buscando a reeleição”, afirmou.

Menos impostos e US$ 500 bilhões de volta aos argentinos

Além da ampliação das relações comerciais, Milei prometeu dar continuidade à redução da carga tributária. Segundo o presidente, caso o cenário econômico projetado por seu governo se concretize, as medidas adotadas ao longo do próximo período presidencial poderão representar uma devolução de US$ 500 bilhões aos argentinos.

A proposta integra uma estratégia econômica sustentada por três pilares: desregulamentação da economia, abertura comercial e investimento em capital humano. O objetivo é ampliar a competitividade do país, atrair investimentos e fortalecer sua participação no mercado internacional.

Milei assumiu a Presidência em dezembro de 2023, após vencer as eleições com a promessa de recuperar a economia argentina por meio de um programa de austeridade conhecido como “Plano Motosserra”. A iniciativa envolveu cortes de gastos públicos, retirada de subsídios e redução da estrutura do Estado.

Entre os resultados apresentados pelo governo está a queda da inflação anual, que passou de 211,4% em 2023 para 31,5% em 2025. A Argentina também voltou a registrar superávit fiscal, resultado associado à política de contenção de despesas e às medidas de desregulamentação.

Exploração mineral entra nos planos de expansão econômica

A ampliação das exportações também passa pelo setor mineral. Durante seu discurso, Milei defendeu a reforma da Lei das Geleiras, aprovada pelo Congresso argentino em abril de 2026. A mudança ampliou a autonomia das províncias para delimitar áreas de proteção ambiental e abriu caminho para atividades de mineração em regiões anteriormente submetidas a restrições.

O presidente argumenta que a flexibilização permitirá atrair investimentos e aumentar as exportações do setor. Para justificar o potencial de crescimento, comparou os resultados dos dois países: enquanto a Argentina exportava US$ 3 bilhões em produtos minerais, o Chile alcançava US$ 60 bilhões.

A alteração, no entanto, enfrenta resistência de ambientalistas e parlamentares da oposição, que apontam possíveis riscos às reservas de água e questionam a constitucionalidade da medida.

Desafios sociais e políticos

Apesar dos indicadores econômicos apresentados como avanços pelo governo, a Argentina ainda enfrenta dificuldades sociais. A pobreza, que chegou a 52,9% em 2024, recuou para 32,3% no primeiro semestre de 2026. O desemprego, por sua vez, alcançou 7,9% no segundo trimestre deste ano.

O cenário também é marcado pela perda de força do consumo, dos investimentos e de setores industriais. Em outubro, a inflação registrou alta de 2,2%, no segundo aumento mensal consecutivo, indicando que a estabilidade dos preços ainda representa um desafio para a administração.

No campo político, o partido de Milei, A Liberdade Avança, ampliou sua presença no Congresso após vencer as eleições legislativas de outubro de 2025. Apesar do fortalecimento, o governo não possui maioria própria e depende de negociações com outras forças políticas para aprovar reformas.

Pela Constituição argentina, o presidente pode disputar uma reeleição consecutiva. Caso vença as eleições de 2027, Milei poderá permanecer no cargo até dezembro de 2031, período em que pretende concretizar as metas anunciadas.