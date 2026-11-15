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Os planos de Milei para o segundo mandato: abrir mercados, cortar impostos e devolver US$ 500 bi

Presidente argentino projeta novo mandato com redução de impostos, devolução de US$ 500 bilhões aos cidadãos e expansão das exportações; plano também prevê avanço da exploração mineral e aprofundamento da abertura econômica

Caso vença as eleições de 2027, Milei poderá permanecer no cargo até dezembro de 2031 (Gage Skidmore/Flickr)

Caso vença as eleições de 2027, Milei poderá permanecer no cargo até dezembro de 2031 (Gage Skidmore/Flickr)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13h39.

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Javier Milei confirmou que disputará a reeleição em 2027 e apresentou as principais metas para um eventual segundo mandato. Entre as promessas estão ampliar as relações comerciais da Argentina para 90% dos países do planeta até 2031, continuar reduzindo impostos e devolver US$ 500 bilhões aos argentinos. O presidente também defendeu a desregulamentação econômica, a abertura comercial e a expansão da mineração. 

O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou no sábado, 14, que pretende disputar a reeleição em 2027 e apresentou algumas das principais metas econômicas para um eventual segundo mandato. Entre as promessas estão ampliar as relações comerciais do país para alcançar 90% do planeta até 2031, continuar reduzindo impostos e devolver US$ 500 bilhões aos argentinos, valor equivalente à dívida pública, segundo suas projeções.

A declaração foi feita durante a inauguração da exposição “Belgrano, a revolução das ideias”, no Museu da Casa Rosada, em Buenos Aires. Ao comentar os resultados de sua política de abertura comercial, Milei afirmou que a Argentina passou a negociar com uma parcela maior de países desde o início de sua gestão.

“Quando chegamos, comercializávamos apenas com 10% dos países do planeta. Hoje, já abrimos mais de 500 mercados e comercializamos com 30% do planeta”, declarou. O presidente também citou acordos com a União Europeia, Singapura e Estados Unidos, além da aproximação com países da região transpacífica. Para os próximos anos, a meta é elevar essa participação a 90%.

Milei também aproveitou o anúncio para confirmar sua intenção de permanecer no poder. “Nosso objetivo é chegar a 2031 comercializando com 90% do mundo. [...] Para aqueles que duvidam que estou buscando a reeleição: sim, estou buscando a reeleição”, afirmou.

Menos impostos e US$ 500 bilhões de volta aos argentinos

Além da ampliação das relações comerciais, Milei prometeu dar continuidade à redução da carga tributária. Segundo o presidente, caso o cenário econômico projetado por seu governo se concretize, as medidas adotadas ao longo do próximo período presidencial poderão representar uma devolução de US$ 500 bilhões aos argentinos.

A proposta integra uma estratégia econômica sustentada por três pilares: desregulamentação da economia, abertura comercial e investimento em capital humano. O objetivo é ampliar a competitividade do país, atrair investimentos e fortalecer sua participação no mercado internacional.

Milei assumiu a Presidência em dezembro de 2023, após vencer as eleições com a promessa de recuperar a economia argentina por meio de um programa de austeridade conhecido como “Plano Motosserra”. A iniciativa envolveu cortes de gastos públicos, retirada de subsídios e redução da estrutura do Estado.

Entre os resultados apresentados pelo governo está a queda da inflação anual, que passou de 211,4% em 2023 para 31,5% em 2025. A Argentina também voltou a registrar superávit fiscal, resultado associado à política de contenção de despesas e às medidas de desregulamentação.

Exploração mineral entra nos planos de expansão econômica

A ampliação das exportações também passa pelo setor mineral. Durante seu discurso, Milei defendeu a reforma da Lei das Geleiras, aprovada pelo Congresso argentino em abril de 2026. A mudança ampliou a autonomia das províncias para delimitar áreas de proteção ambiental e abriu caminho para atividades de mineração em regiões anteriormente submetidas a restrições.

O presidente argumenta que a flexibilização permitirá atrair investimentos e aumentar as exportações do setor. Para justificar o potencial de crescimento, comparou os resultados dos dois países: enquanto a Argentina exportava US$ 3 bilhões em produtos minerais, o Chile alcançava US$ 60 bilhões.

A alteração, no entanto, enfrenta resistência de ambientalistas e parlamentares da oposição, que apontam possíveis riscos às reservas de água e questionam a constitucionalidade da medida.

Desafios sociais e políticos

Apesar dos indicadores econômicos apresentados como avanços pelo governo, a Argentina ainda enfrenta dificuldades sociais. A pobreza, que chegou a 52,9% em 2024, recuou para 32,3% no primeiro semestre de 2026. O desemprego, por sua vez, alcançou 7,9% no segundo trimestre deste ano.

O cenário também é marcado pela perda de força do consumo, dos investimentos e de setores industriais. Em outubro, a inflação registrou alta de 2,2%, no segundo aumento mensal consecutivo, indicando que a estabilidade dos preços ainda representa um desafio para a administração.

No campo político, o partido de Milei, A Liberdade Avança, ampliou sua presença no Congresso após vencer as eleições legislativas de outubro de 2025. Apesar do fortalecimento, o governo não possui maioria própria e depende de negociações com outras forças políticas para aprovar reformas.

Pela Constituição argentina, o presidente pode disputar uma reeleição consecutiva. Caso vença as eleições de 2027, Milei poderá permanecer no cargo até dezembro de 2031, período em que pretende concretizar as metas anunciadas.

Perguntas frequentes

Javier Milei confirmou candidatura à reeleição em 2027?

Sim. O presidente argentino confirmou, no sábado (14), que pretende disputar um segundo mandato nas eleições de 2027, durante a inauguração de uma exposição no Museu da Casa Rosada.

Quais são as principais promessas de Milei para um segundo mandato?

O presidente pretende ampliar as relações comerciais da Argentina para 90% dos países do planeta até 2031, continuar reduzindo impostos e devolver US$ 500 bilhões aos argentinos, conforme suas projeções econômicas.

Qual é a meta comercial de Javier Milei para a Argentina até 2031?

Milei quer ampliar a participação comercial do país de 30% para 90% do planeta. O presidente afirma que seu governo já abriu mais de 500 mercados e estabeleceu acordos com parceiros como Estados Unidos e Singapura, além da União Europeia.

Quais são os três pilares do plano econômico de Milei?

A estratégia do presidente argentino está baseada em três pilares: desregulamentação da economia, abertura econômica e investimento em capital humano.

Quais resultados econômicos Milei apresenta como avanços de seu governo?

Entre os principais indicadores estão a queda da inflação anual, de 211,4% em 2023 para 31,5% em 2025, e a retomada do superávit fiscal, após cortes de gastos públicos, retirada de subsídios e medidas de desregulamentação.

Quais são os principais desafios econômicos e sociais da Argentina?

Apesar dos avanços apresentados pelo governo, o país ainda enfrenta desemprego, enfraquecimento do consumo e dos investimentos e dificuldades na indústria. A inflação também voltou a acelerar, alcançando 2,2% em outubro de 2026.

Como a reforma da Lei das Geleiras se relaciona aos planos de Milei?

Aprovada em abril de 2026, a reforma ampliou a autonomia das províncias para definir áreas de proteção ambiental e abriu caminho para a exploração mineral em regiões antes sujeitas a restrições. Milei defende a mudança como uma forma de atrair investimentos e ampliar as exportações, mas a medida enfrenta críticas de ambientalistas e da oposição.

Até quando Javier Milei poderá governar se vencer a reeleição?

A Constituição argentina permite uma reeleição consecutiva. Caso vença as eleições de 2027, Milei poderá permanecer na Presidência até dezembro de 2031.

Acompanhe tudo sobre:Javier MileieleiçãoArgentina

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