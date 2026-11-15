Ex-agente do FBI desviou R$ 13 milhões e planejou fuga a Portugal com ajuda do ChatGPT

Um ex-agente do FBI desviou aproximadamente US$ 2,47 milhões, mais de R$ 13,5 milhões, em criptomoedas de carteiras digitais apreendidas pela própria agência americana. Patrick Steven Yaroch, de 37 anos, utilizou seu acesso privilegiado aos sistemas internos da instituição para obter credenciais de recuperação dos ativos e realizar cerca de 100 transferências fraudulentas.

O esquema atingiu pelo menos 79 carteiras, vinculadas a 35 investigações diferentes. Parte dos valores desviados pertencia a vítimas de fraudes financeiras, pessoas investigadas e agentes de países considerados adversários dos Estados Unidos.

Para ocultar a origem dos recursos, Yaroch movimentou as criptomoedas entre diferentes carteiras, converteu os ativos em outras moedas digitais e transferiu dezenas de milhares de dólares para contas bancárias pessoais. O dinheiro foi utilizado, entre outras finalidades, para quitar dívidas, empréstimos e financiamento de veículos.

ChatGPT foi consultado sobre investimentos e mudança para a Europa

Além de movimentar os valores desviados, o ex-agente começou a planejar uma mudança para a Europa com a família. Para isso, recorreu ao ChatGPT em busca de sugestões de investimento para aproximadamente US$ 1 milhão e informações sobre países da União Europeia onde poderia recomeçar a vida.

Entre as recomendações apresentadas pela ferramenta estavam regiões vinícolas de Portugal. Yaroch chegou a comprar passagens aéreas para Lisboa, com viagem prevista para setembro de 2026, e iniciou os procedimentos para obter um número de identificação fiscal português.

Roubo comprometeu investigações e operações de inteligência

O caso veio à tona em 29 de julho de 2026, quando Yaroch comunicou às autoridades americanas o roubo dos ativos. Na ocasião, foi colocado em licença administrativa. Dois dias depois, em 31 de julho, foi preso em sua residência e posteriormente demitido do FBI.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, as ações do ex-agente comprometeram diversas investigações criminais e operações de inteligência. O esquema também expôs fontes confidenciais e métodos de atuação da agência, ampliando os impactos do desvio para além do prejuízo financeiro.

Yaroch declarou-se culpado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A sentença está marcada para 4 de março de 2027. Ele pode receber até 20 anos de prisão por cada um dos crimes, totalizando uma pena potencial de 40 anos, além de ter de devolver pelo menos US$ 2,4 milhões.