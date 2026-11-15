EUA têm mais 1.200 voos cancelados neste domingo, mas esperam normalizar tráfego até o fim do dia

As autoridades dos Estados Unidos esperam que o tráfego aéreo do país volte à normalidade neste domingo, 15, após uma paralisação nacional das decolagens na sexta-feira, 13, provocar milhares de cancelamentos e atrasos, deixando centenas de milhares de passageiros retidos em aeroportos e afetando viagens internacionais.

Apesar da expectativa de recuperação, os efeitos da interrupção ainda eram sentidos neste domingo. Dados da plataforma de monitoramento FlightAware apontavam mais de 1.200 voos cancelados até a manhã, segundo a agência AFP. Já a Bloomberg registrou 1.544 cancelamentos e mais de 1.330 atrasos até as 4h30, pelo horário de Nova York, às 6h30 pelo horário de Brasília.

Na sexta-feira, a suspensão das decolagens atingiu todos os voos comerciais do país durante mais de quatro horas.

O diretor da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), Bryan Bedford, informou que 12 mil voos foram cancelados naquele dia. No sábado, outros milhares de voos foram afetados: o FlightAware contabilizou mais de 6.600 cancelamentos, segundo a AFP, enquanto os dados citados pela Bloomberg apontaram mais de 6.100 voos cancelados e 7.400 atrasados até as 19h, no horário de Nova York.

Em entrevista coletiva em Washington, Bedford afirmou que os horários das companhias aéreas devem estar totalmente restabelecidos até o fim deste domingo. No sábado, o diretor havia dito acreditar que o pior da crise já havia passado, mas reconheceu que ainda seria necessário um trabalho significativo para reorganizar as operações.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, também afirmou que as operações estavam voltando gradualmente ao normal. Segundo Duffy, os passageiros ainda poderiam enfrentar atrasos e cancelamentos enquanto as empresas reposicionavam aeronaves e tripulações para retomar a programação regular.

O que provocou a paralisação dos voos nos EUA?

O governo do presidente Donald Trump descartou a hipótese de um ataque cibernético e atribuiu a interrupção a uma falha técnica durante trabalhos de modernização da infraestrutura de controle de tráfego aéreo.

O secretário responsabilizou a empresa contratada para executar o serviço, a L3Harris Technologies. De acordo com a Bloomberg, um roteador instalado em um local remoto começou a enviar um volume excessivo de tentativas de conexão ao sistema de controle aéreo, provocando uma sobrecarga de dados.

Em comunicado, a L3Harris afirmou que está cooperando com a FAA na investigação. A empresa também informou que, junto de parceiros de telecomunicações e da agência americana, já concluiu mais de 70% da conversão planejada das comunicações do espaço aéreo, com a substituição dos cabos de cobre por fibra óptica.

Duffy afirmou que o governo vai cobrar responsabilidades pelo episódio. A própria coletiva de imprensa das autoridades, realizada na sexta-feira, começou com atraso devido a um problema técnico.

Crise reacende debate sobre infraestrutura aérea americana

A paralisação voltou a colocar em evidência a defasagem dos equipamentos utilizados no controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos. A interrupção nacional das decolagens é um acontecimento extremamente raro e foi apontada como a mais longa suspensão de voos em todo o país desde os atentados de 11 de setembro de 2001.

Segundo informações apresentadas pelas autoridades, cerca de 3.500 aeronaves estavam no ar quando os problemas começaram. Durante a falha, o número de aviões no céu caiu para menos de 400.

O episódio também ampliou a pressão por investimentos na modernização dos sistemas. O Congresso americano destinou US$ 12,5 bilhões à FAA no ano passado para o projeto, mas Duffy considera o valor insuficiente.

Um dia antes da paralisação, a Casa Branca havia solicitado aos congressistas a aprovação de mais US$ 30,1 bilhões para atualizar a infraestrutura. Após a falha, o secretário elevou a reivindicação para US$ 50 bilhões.

Congressistas americanos cobraram no sábado uma investigação sobre as causas do problema e sobre a capacidade do país de se proteger contra ataques cibernéticos. A governadora democrata de Nova York, Kathy Hochul, também pediu a renúncia de Duffy ou sua demissão pelo presidente Donald Trump.

Em publicação na rede social X, Hochul afirmou que mais de 3.500 aeronaves já estavam no ar quando os sistemas de radar e comunicação começaram a falhar. "Temos sorte de que nenhuma vida tenha sido perdida", escreveu.

Companhias aéreas ainda reorganizam operações

A recuperação do tráfego depende da capacidade das companhias de reorganizar aeronaves e tripulações que ficaram fora de posição após a suspensão das decolagens. American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines e JetBlue Airways alertaram para possíveis atrasos e cancelamentos residuais durante o processo de retomada.

No sábado, a American Airlines havia cancelado 1.380 voos, mais de 40% de sua programação diária. A United registrou 793 cancelamentos, mais de um quarto da oferta prevista, enquanto os principais voos da Delta somaram 799 cancelamentos, cerca de 25% da programação. Na JetBlue, foram 423 voos cancelados, quase metade das partidas previstas.

As empresas afirmaram que precisariam de tempo para reposicionar aeronaves e tripulações. A Delta, por exemplo, informou que a reestruturação das operações não seria imediata.

A expectativa das autoridades é que a situação esteja normalizada até o fim deste domingo, embora os efeitos da paralisação ainda possam ser sentidos durante o processo de recuperação.