Rússia confirma encontro de Putin, Trump e Xi em meio a impasse sobre a Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participará de uma reunião trilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, nesta quinta-feira, 19 de novembro, em Shenzhen, na China. O encontro ocorrerá à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), conforme confirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, neste domingo, 15.

Segundo a Casa Branca, a agenda deverá concentrar-se em dois temas principais: a proliferação nuclear e a guerra no Oriente Médio, iniciada em fevereiro, após ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. A guerra na Ucrânia, por sua vez, não deverá integrar oficialmente as discussões.

A possibilidade de uma negociação entre as três potências sem a participação de Kiev preocupa o governo ucraniano e seus aliados. O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, criticou a concentração de decisões internacionais nas mãos de poucos países e defendeu a retomada do protagonismo da Organização das Nações Unidas (ONU).

Embora tenha reconhecido a perda de influência da organização nos últimos anos, Crosetto argumentou que todos os países, independentemente de seu poder econômico ou militar, devem participar das decisões que afetam a comunidade internacional.

Rússia pressiona por mudanças na segurança europeia

Paralelamente à preparação do encontro, Moscou voltou a defender mudanças profundas na arquitetura de segurança da Europa. Segundo informações do The New York Times, que teve acesso a um documento russo datado de 10 de novembro, o Kremlin exige que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) retire tropas de posições ocupadas desde 1997, antes da expansão da aliança em direção às fronteiras russas.

Entre as reivindicações estão a retirada de forças militares da Polônia e dos países bálticos. As exigências retomam propostas apresentadas por Moscou dois meses antes da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O documento teria sido apresentado durante negociações realizadas em Abu Dhabi. Na ocasião, representantes russos defenderam um modelo de organização europeia inspirado na lógica da Guerra Fria, com esferas de influência delimitadas entre as grandes potências.

Apesar da rigidez das exigências iniciais, fontes ouvidas pelo jornal americano indicaram que Moscou poderia demonstrar alguma flexibilidade ao longo das negociações.

Zelensky denuncia estratégia russa em Donetsk

Enquanto as discussões diplomáticas avançam, a situação militar na Ucrânia continua sendo marcada por tensões. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de utilizar uma proposta de "operação humanitária" em Kostiantynivka, na região de Donetsk, como estratégia para ocupar a cidade.

Segundo o líder ucraniano, a iniciativa seria apresentada como uma medida de proteção aos civis, mas teria como objetivo efetivo assumir o controle da localidade. Zelensky alertou que uma eventual retirada das tropas ucranianas abriria caminho para novos avanços russos em direção a Kramatorsk e Sloviansk, também em Donetsk.

Kiev informou ainda ter apresentado aos representantes americanos uma lista de sete ou oito localidades onde civis, incluindo crianças, permanecem presos em meio aos combates. De acordo com Zelensky, Moscou não apresentou propostas semelhantes para a realização de operações de retirada dessas populações.

Alerta para escalada militar durante o inverno

O presidente ucraniano também afirmou que a Rússia está concentrando esforços para intensificar sua campanha militar durante o inverno. Para Zelensky, os planos de Putin representam uma ameaça não apenas à Ucrânia, mas à estabilidade de toda a Europa.

O líder voltou a alertar que as tentativas russas de modificar a arquitetura de segurança do continente podem provocar uma nova escalada militar. Nesse contexto, reafirmou a importância da União Europeia (UE) e da Otan como garantias fundamentais para a segurança europeia.