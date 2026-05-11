Brasil libera entrada de chineses sem visto a partir de hoje; veja como funcionará

Cidadãos chineses poderão entrar no Brasil sem visto para estadias de até 30 dias a partir desta segunda-feira, 11. A medida contempla viagens de turismo, negócios, visitas familiares, trânsito, atividades culturais e esportivas, além da participação em congressos, conferências e reuniões.

A decisão faz parte de um acordo de isenção recíproca entre Brasil e China. Brasileiros já podem viajar ao país asiático sem visto desde maio de 2025. O benefício vale até 31 de dezembro de 2026.

O governo brasileiro espera aumento no fluxo de visitantes chineses. Em 2025, o Brasil recebeu 9.287.196 turistas estrangeiros, maior número da série histórica.

A iniciativa também busca ampliar a cooperação bilateral em setores como cultura, entretenimento, eventos e comércio. O anúncio ocorre durante as celebrações do “Ano Cultural Brasil-China”.

Quais documentos serão exigidos na entrada no Brasil

Viajantes chineses deverão apresentar passaporte comum válido durante toda a permanência no país.

As autoridades migratórias também poderão solicitar comprovantes da viagem, como passagem de retorno ou saída do Brasil, reserva de hospedagem, carta-convite e demonstração de recursos financeiros.

A fiscalização será realizada pela Polícia Federal (PF) em aeroportos, portos e postos de fronteira autorizados. O ingresso pode ser recusado em caso de descumprimento das exigências migratórias.

A isenção não autoriza trabalho remunerado, residência permanente ou cursos de longa duração. Nessas situações, segue obrigatória a emissão de visto específico junto às representações diplomáticas brasileiras na China.