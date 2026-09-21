Em campanha, Lula se encontra com prefeito socialista de Nova York e defende reduzir jornada 6x1

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira, 21, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, em um encontro realizado na véspera da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. A reunião ocorreu na residência do representante brasileiro na ONU, em Nova York.

Durante a conversa, Lula apresentou ao prefeito nova-iorquino experiências brasileiras em políticas públicas voltadas à inclusão social, além de iniciativas de governo digital, educação, habitação, alimentação escolar e saúde, segundo relato do governo brasileiro.

O presidente também relembrou experiências de administrações do Partido dos Trabalhadores com mecanismos de orçamento participativo em grandes capitais brasileiras, em uma discussão sobre formas de ampliar a participação da população na definição das prioridades orçamentárias.

Mamdani, por sua vez, apresentou a proposta de criar supermercados populares em Nova York. A iniciativa se relaciona à agenda do prefeito quanto ao custo de vida na cidade, tema que esteve entre os assuntos centrais do encontro.

Os dois discutiram a necessidade de priorizar as populações vulneráveis na formulação de políticas públicas. Segundo o relato do governo brasileiro, Lula e Mamdani defenderam a ideia de colocar os mais pobres entre as prioridades das decisões orçamentárias.

Escala 6x1

Outro tema da reunião foi a proposta em tramitação no Congresso brasileiro para reduzir a jornada de trabalho e encerrar a escala 6x1. Em campanha e a duas semanas do primeiro turno na disputa presidencial, Lula apresentou a Mamdani a discussão sobre a possibilidade de garantir dois dias de descanso por semana aos trabalhadores.

A conversa também abordou democracia, extremismo e desinformação. Os dois líderes destacaram a importância, segundo o governo brasileiro, de fortalecer a defesa das instituições democráticas e de enfrentar a circulação de informações falsas em diferentes países.

O encontro ocorreu durante a passagem de Lula por Nova York, a caminho da Assembleia Geral da ONU, onde o presidente brasileiro fará o discurso de abertura do debate geral na terça-feira, 22.

Lula com Yamandú Orsi e Bernie Sanders

A reunião com Mamdani foi um dos compromissos bilaterais de Lula na cidade. O presidente também se encontrou nesta segunda-feira com o presidente uruguaio, Yamandú Orsi, e tinha um encontro previsto com o senador americano Bernie Sanders.

Ao fim da conversa, Lula convidou Mamdani a visitar o Brasil. Segundo o governo brasileiro, a data da viagem ainda será definida entre as partes.