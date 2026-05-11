Trump pressionará Xi sobre Irã durante visita oficial à China, diz agência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve pressionar o líder chinês, Xi Jinping, sobre o Irã durante sua visita oficial a Pequim nesta semana. A informação foi confirmada por funcionários do governo americano no domingo, 10, à AFP, em meio aos esforços de Washington para buscar um acordo que encerre a guerra no Oriente Médio.

A visita acontecerá entre os dias 13 e 15 de maio e será a primeira de Trump à China desde seu retorno à Casa Branca. Segundo autoridades americanas, a viagem terá forte simbolismo diplomático e incluirá cerimônias oficiais, reuniões bilaterais e um banquete de Estado.

De acordo com um funcionário de alto escalão do governo americano, Trump deve voltar a cobrar Xi sobre as relações econômicas entre China, Irã e Rússia.

Segundo a autoridade, o presidente americano já discutiu em “múltiplas ocasiões” com o líder chinês as receitas geradas pela venda de petróleo iraniano e russo à China, além da comercialização de produtos de dupla utilização — civil e militar.

“Eu esperaria que o presidente exercesse pressão”, afirmou o funcionário, sob condição de anonimato.

Outro tema que deve entrar nas conversas é a recente rodada de sanções impostas pelos Estados Unidos contra a China relacionadas à guerra envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel.

China confirma visita de Trump

O Ministério das Relações Exteriores chinês confirmou nesta segunda-feira, 11, a visita oficial do presidente americano.

“A convite do presidente Xi Jinping, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump, fará uma visita de Estado à China”, informou o governo chinês em comunicado.

O porta-voz da chancelaria chinesa, Guo Jiakun, afirmou que Pequim pretende usar o encontro para promover “mais estabilidade” nas relações internacionais.

“A China tem a intenção de trabalhar com os Estados Unidos em pé de igualdade, em um espírito de respeito e preocupação com o interesse mútuo”, declarou.

Segundo ele, a diplomacia entre os dois líderes possui um “papel estratégico e orientador insubstituível” na relação entre as duas potências.

Comércio, tarifas e Taiwan estarão na pauta

Além do Irã, Trump e Xi devem discutir comércio, tarifas, inteligência artificial e Taiwan durante os encontros em Pequim.

Também há expectativa sobre uma possível extensão da trégua comercial de um ano acordada pelos dois países em outubro do ano passado. Apesar do acordo, as tensões seguem elevadas após a imposição de tarifas generalizadas pelos Estados Unidos.

Uma fonte do governo americano afirmou que ainda não há definição sobre a ampliação da trégua comercial.

“Ainda não está claro se será ampliado agora ou se será adiado para uma data posterior”, disse.

Agenda prevê visita ao Templo do Céu

Trump desembarcará em Pequim na noite de quarta-feira. A viagem havia sido inicialmente planejada para março, mas foi adiada após a escalada da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Na quinta-feira, estão previstas uma cerimônia oficial de boas-vindas e uma reunião bilateral entre os dois presidentes. À tarde, Trump visitará o histórico Templo do Céu, seguido de um banquete de Estado.

Já na sexta-feira, os líderes participarão de uma nova reunião bilateral acompanhada de chá e almoço de trabalho antes do retorno do presidente americano a Washington.

Segundo a subsecretária de Comunicação da Casa Branca, Anna Kelly, a visita terá “considerável significado simbólico”, mas destacou que Trump buscará “bons acordos” para os Estados Unidos.

Kelly afirmou ainda que o objetivo do republicano será “reequilibrar a relação com a China” e priorizar “reciprocidade e equidade” para restaurar a independência econômica americana.

Ela também disse que os dois governos esperam que Xi Jinping e sua esposa realizem uma visita a Washington ainda neste ano.

*Com informações de AFP