Avião com paraquedistas cai na França e deixa 11 mortos

Um avião civil que realizava o transporte de paraquedistas em seu primeiro voo caiu neste domingo, 28, nas proximidades de Tomblaine, no leste da França, provocando a morte de todas as 11 pessoas que estavam a bordo.

O acidente ocorreu próximo ao aeroporto de Nancy-Essey, em uma área que fica perto de zonas residenciais e rodovias.

As autoridades locais confirmaram que entre as vítimas estão cinco instrutores, cinco alunos e o piloto, segundo o prefeito do departamento de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy.

Aeronave fazia primeiro voo da operação

O avião, registrado na Alemanha, realizava um voo ligado a atividades de paraquedismo quando caiu nas imediações da pista do aeroporto. A aeronave colidiu em uma área próxima ao terminal e a duas vias de circulação.

As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas pelas autoridades francesas, que investigam as causas do acidente e não descartam nenhuma hipótese neste estágio inicial das apurações.

Resgate mobiliza equipes médicas e apoio psicológico

Equipes de emergência foram acionadas logo após o acidente e atuam na região para atender familiares das vítimas e testemunhas. Serviços médicos e de apoio psicológico foram disponibilizados no aeroporto de Nancy-Essey.

A polícia local também utilizou as redes sociais para pedir que a população evite a área do acidente, a fim de facilitar o trabalho das equipes de resgate e investigação.

O impacto da queda próximo a áreas habitadas levou ao bloqueio de vias e ao reforço do perímetro de segurança ao redor do aeroporto, segundo as autoridades regionais.

*Com AFP e EFE