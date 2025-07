Avião cai em Nova Jersey com 15 pessoas a bordo

Um avião monomotor com 15 pessoas a bordo caiu nesta quarta-feira, 2, nas proximidades do Aeroporto Cross Keys, em Williamstown, Nova Jersey. Pelo menos cinco pessoas foram levadas a um hospital local, de acordo com veículos de imprensa da região.

Ainda não há informações sobre o que causou o acidente, nem sobre o estado de saúde das vítimas.

O Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Gloucester classificou a queda do avião como um “incidente com múltiplas vítimas” em uma publicação no Facebook feita pouco depois das 18h.

Local do acidente

O aeroporto onde ocorreu o acidente é de propriedade privada e costuma receber aviões particulares, além de ser um destino popular para aulas de paraquedismo.

A mesma aeronave já havia se envolvido em um incidente anterior, em julho de 2023, em um aeroporto em Suffolk, no estado da Virgínia.

