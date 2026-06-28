Alemanha bate recorde de calor e atinge 41,7 ºC

A Alemanha registrou, neste domingo (28), pelo segundo dia consecutivo, um recorde de temperatura de 41,7 °C, segundo dados provisórios do Serviço Meteorológico (DWD).

A estação de medição Coschen em Brandemburgo, na fronteira com a Polônia, alcançou 41,7 °C por volta das 16h (hora local), disse o DWD. No sábado, o país havia registrado 41,5 °C em Drewitz, no leste do país.

A Europa enfrenta uma forte onda de calor neste fim de semana. Houve recordes também na Tchéquia, com 41,1 °C em Doksany, ao norte de Praga, informou o instituto meteorológico local (CHMI).

"As temperaturas continuam subindo, portanto, este não é o máximo definitivo", anunciou o CHMI. No sábado, o país registrou 40,6 °C em Doksany.

A Polônia também bateu seu recorde histórico de calor, com a temperatura de 40,5 °C, informou à AFP uma porta-voz do Instituto de Meteorologia e Gestão da Água (IMGW). A temperatura recorde foi registrada em Słubice, no oeste do país.

Mais de 1.300 mortes adicionais

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que, desde 21 de junho, foram registradas mais de 1.300 mortes adicionais na Europa atribuíveis à onda de calor que atinge grande parte do continente.

Pelo menos 191 milhões de pessoas na Europa, principalmente na Alemanha, Polônia, Hungria e República Tcheca, enfrentarão temperaturas acima de 35°C em algum momento deste domingo (28), segundo cálculos da AFP.

No dia anterior, pelo menos 193 milhões de europeus vivenciaram condições semelhantes.

Segundo essa análise, baseada em previsões do serviço meteorológico alemão e projeções populacionais para 2025 do Joint Research Center, os termômetros ultrapassarão os 35°C em praticamente toda a Polônia, Hungria e República Tcheca, assim como em grande parte da Alemanha.

Eslováquia, Sérvia, Croácia, Itália, Áustria e oeste da Ucrânia também serão afetados.

Mais mortes de idosos na França

Desde 24 de junho, a França já registrou aproximadamente 1.000 mortes a mais do que o normal, segundo a agência nacional de saúde pública, que alertou que o número final de óbitos pode ser ainda maior.

Esse fenômeno afeta principalmente pessoas com mais de 65 anos, anunciou o Serviço de Saúde Pública francês, que citou um aumento de 40% nas mortes ocorridas exclusivamente em domicílio.

O alerta vermelho para onda de calor na França se aplica apenas ao extremo leste do país neste domingo, com previsão de suspensão à tarde devido à queda nas temperaturas.

A Semana de Moda Masculina de Paris, que termina neste domingo, também foi afetada pela onda de calor, com controvérsias em torno de uma onda artificial gigante no desfile da Louis Vuitton.

Diversos internautas denunciaram o desperdício de água. Mas a LVMH, proprietária da Louis Vuitton, garantiu que a água seria "reinjetada na rede de saneamento".

Bálcãs em alerta vermelho

Os Bálcãs também foram atingidos pela onda de calor desde sábado, com toda a costa adriática da Croácia em alerta vermelho.

Com previsão de temperaturas atingindo 39°C a partir de domingo em partes da Sérvia, Macedônia do Norte, Bósnia e Herzegovina e Montenegro, segundo diversos institutos meteorológicos nacionais, a região deverá suportar o calor intenso pelo menos até segunda-feira.

Com AFP.