Queda de avião com paraquedistas mata 12 pessoas nos Estados Unidos

Pelo menos 12 pessoas morreram neste domingo na queda de um avião na cidade de Butler, no estado americano do Missouri, segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual (MSHP, na sigla em inglês).

A aeronave transportava 11 paraquedistas e o piloto, todos mortos no acidente. O avião era operado pela Skydive Kansas City e havia acabado de decolar do Aeroporto Butler Memorial, por volta das 11h30 (horário local), quando não conseguiu ganhar altitude, fez uma curva acentuada à esquerda e caiu em um campo próximo à rodovia Business Interstate 49.

"Neste momento, os relatórios indicam que todos os ocupantes (12 no total) faleceram", escreveu a polícia rodoviária. Agentes da MSHP estiveram no local auxiliando o Departamento de Polícia de Butler e o Gabinete do Xerife do Condado de Bates.

O xerife do condado, Chad Anderson, classificou a ocorrência como um "evento de vítimas em massa" e relatou que parte das pessoas que assistiram à queda eram parentes das vítimas. "Havia testemunhas que eram familiares. Nossos corações estão com elas", afirmou.

Segundo o gerente do aeroporto, Dennis Jacobs, a aeronave era um Pacific Aerospace P750 XL, um monomotor turboélice. Ele detalhou que havia sete saltadores individuais e dois saltos em dupla (tandem) a bordo, e estimou que a rodovia próxima deve permanecer fechada por cerca de dois dias por causa da proximidade entre os destroços e a via.

Butler é uma cidade de cerca de 4.300 habitantes, a aproximadamente 105 quilômetros ao sul de Kansas City. Não é a primeira ocorrência do tipo no mesmo aeroporto: em 2024, sete pessoas sobreviveram à queda de outro avião de paraquedismo no local.

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investigam o caso, com o NTSB à frente da apuração. As equipes também verificam se algum paraquedista chegou a saltar antes da queda. As autoridades ainda não divulgaram a identidade das vítimas.

(com agência EFE)