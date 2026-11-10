Após reeleição de Lula, Rubio diz que os EUA manterão o diálogo com o Brasil

O governo de Donald Trump manterá o diálogo com o Brasil apesar das divergências entre os dois países, afirmou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nesta segunda-feira, 9.

A declaração ocorreu durante a reunião de chanceleres do G7, em Paris. Ele também cobrou uma solução para a indicação de Daniel Perez para o cargo de embaixador americano em Brasília.

Ao responder a uma pergunta sobre a relação bilateral após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rubio disse que pretende discutir os próximos passos da parceria com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

"Vamos lidar com o governo brasileiro. Já lidávamos com ele antes", afirmou o secretário.

Rubio declarou ter uma boa relação com Vieira, mas apontou a falta de aprovação do nome de Perez, escolhido por Trump para assumir a embaixada no Brasil, como um dos impasses entre os governos.

A indicação depende do aval brasileiro por meio do agrément, procedimento diplomático pelo qual o país que recebe um embaixador aceita sua nomeação.

"Temos um problema porque eles não permitiram que nosso embaixador entrasse no país. Isso é um problema. Danny Perez é nosso indicado. Isso precisa ser resolvido", afirmou Rubio.

O secretário de Estado disse esperar que o Brasil autorize a entrada de Perez e avaliou que a situação afeta a relação bilateral.

"Não achamos que isso estabeleça um bom-tom para a nossa relação. Eles têm um embaixador nos Estados Unidos, mas, em algum momento, esse desequilíbrio não pode continuar", declarou.

Negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos

As divergências comerciais também estiveram entre os assuntos abordados por Marco Rubio. Os dois países negociam a retirada de uma série de tarifas impostas pela Casa Branca aos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos.

Embora não conduza essas negociações, o secretário afirmou acompanhar as discussões por considerar que o comércio tem efeitos sobre a política externa americana.

Rubio também mencionou diferenças de posição entre os governos em outros temas, sem detalhá-los, e disse que essas questões ainda precisarão ser resolvidas.

Tarifas ao Brasil

Em julho, os Estados Unidos impuseram uma nova tarifa ao Brasil, de 12,5%, pela acusação de que as exportações feitas pelo país se beneficiam de trabalhos forçados.

A nova taxa foi aplicada, ao todo, a 60 economias que foram alvo da mesma acusação. Na ocasião foi anunciada também, uma lista de produtos isentos, que inclui carne, café e outros itens. Mercadorias que já eram alvo de tarifas pela Seção 232 ficam isentas da nova cobrança.

Na prática, a nova cobrança substituirá outra tarifa, de 10%, que estava em vigor desde fevereiro e havia sido adotada depois que a Suprema Corte derrubou as tarifas recíprocas que o presidente Donald Trump havia criado em abril de 2025.

(Com informações da Agência AFP)