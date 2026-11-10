Após reeleição de Lula, Rubio diz que os EUA manterão o diálogo com o Brasil

Marco Rubio: Secretário de Estado cita divergências comerciais e pressiona por aprovação de Daniel Perez para a embaixada em Brasília. (Kent Nishimura/AFP)
Repórter
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 06h29.
Última atualização em 10 de novembro de 2026 às 06h32.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que os EUA manterão o diálogo com o Brasil mesmo após a reeleição de Lula, mas destacou impasses como a aprovação do embaixador americano. As negociações comerciais também são mencionadas como ponto de divergência entre os dois países.
O governo de Donald Trump manterá o diálogo com o Brasil apesar das divergências entre os dois países, afirmou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nesta segunda-feira, 9.
A declaração ocorreu durante a reunião de chanceleres do G7, em Paris. Ele também cobrou uma solução para a indicação de Daniel Perez para o cargo de embaixador americano em Brasília.
Ao responder a uma pergunta sobre a relação bilateral após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rubio disse que pretende discutir os próximos passos da parceria com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
"Vamos lidar com o governo brasileiro. Já lidávamos com ele antes", afirmou o secretário.
Rubio declarou ter uma boa relação com Vieira, mas apontou a falta de aprovação do nome de Perez, escolhido por Trump para assumir a embaixada no Brasil, como um dos impasses entre os governos.
A indicação depende do aval brasileiro por meio do agrément, procedimento diplomático pelo qual o país que recebe um embaixador aceita sua nomeação.
"Temos um problema porque eles não permitiram que nosso embaixador entrasse no país. Isso é um problema. Danny Perez é nosso indicado. Isso precisa ser resolvido", afirmou Rubio.
O secretário de Estado disse esperar que o Brasil autorize a entrada de Perez e avaliou que a situação afeta a relação bilateral.
"Não achamos que isso estabeleça um bom-tom para a nossa relação. Eles têm um embaixador nos Estados Unidos, mas, em algum momento, esse desequilíbrio não pode continuar", declarou.
As divergências comerciais também estiveram entre os assuntos abordados por Marco Rubio. Os dois países negociam a retirada de uma série de tarifas impostas pela Casa Branca aos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos.
Embora não conduza essas negociações, o secretário afirmou acompanhar as discussões por considerar que o comércio tem efeitos sobre a política externa americana.
Rubio também mencionou diferenças de posição entre os governos em outros temas, sem detalhá-los, e disse que essas questões ainda precisarão ser resolvidas.
Em julho, os Estados Unidos impuseram uma nova tarifa ao Brasil, de 12,5%, pela acusação de que as exportações feitas pelo país se beneficiam de trabalhos forçados.
A nova taxa foi aplicada, ao todo, a 60 economias que foram alvo da mesma acusação. Na ocasião foi anunciada também, uma lista de produtos isentos, que inclui carne, café e outros itens. Mercadorias que já eram alvo de tarifas pela Seção 232 ficam isentas da nova cobrança.
Na prática, a nova cobrança substituirá outra tarifa, de 10%, que estava em vigor desde fevereiro e havia sido adotada depois que a Suprema Corte derrubou as tarifas recíprocas que o presidente Donald Trump havia criado em abril de 2025.
(Com informações da Agência AFP)
Glossário
O que é G7?
Grupo dos sete países mais ricos e desenvolvidos do mundo, que se reúne para discutir questões econômicas e políticas globais.
O que significa agrément?
Procedimento diplomático pelo qual o país que recebe um embaixador aceita sua nomeação, necessário para que o embaixador possa assumir o cargo.