Em pronunciamento, Lula promete criar condições para reduzir taxa de juros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste domingo, 8, que os juros altos e a trajetória da dívida pública o preocupam e prometeu criar as condições para reduzir a taxa de juros. A declaração foi feita no primeiro pronunciamento em rede nacional de rádio e TV desde a reeleição, em 25 de outubro.

"A trajetória da dívida pública e os juros altos me preocupam, por isso reafirmo meu compromisso com a responsabilidade fiscal, para viabilizar políticas sociais sustentáveis e a ampliação tão necessária do investimento", afirmou.

Lula estabeleceu como meta elevar o investimento do país para mais de 20% do PIB, em parceria com o setor privado, e disse que o esforço fiscal será feito "preservando as regras fiscais".

"Para tanto, vamos criar as condições para reduzir a taxa de juros", afirmou.

Sem medidas de ajuste

O presidente não anunciou medidas concretas de contenção de gastos. Como a EXAME mostrou, o governo havia preparado o pronunciamento para sinalizar que vai atuar para reduzir a dívida pública e os juros, sem novas medidas. A dívida bruta do governo chegou a 82,9% do PIB em setembro, ante 71,38% em janeiro de 2023.

As propostas ainda estão em análise. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que Lula só decidirá sobre as medidas fiscais após voltar de viagem internacional. O presidente vai à Cúpula de Líderes da COP31, na Turquia, e à reunião de cúpula da Asean, nas Filipinas.

Lula também agradeceu os mais de 64 milhões de votos recebidos no segundo turno. Pelos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele foi reeleito para o quarto mandato com 64.256.232 votos, ou 51,79% dos válidos, contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

"Sou imensamente grato pelos mais de 64 milhões de votos que recebi e vou governar para todas as brasileiras e todos os brasileiros, como sempre fiz. É preciso construir pontes em vez de muros", disse.

"O Brasil não é lugar para quem foge"

Sem citar nomes, Lula afirmou que "o Brasil não é lugar para quem foge das suas responsabilidades". A frase foi dita ao falar sobre os compromissos do novo mandato.

"Nunca fugi dos compromissos, nunca fugi das críticas, nunca fugi da luta e jamais abandonei meu país. O Brasil não é lugar para quem foge das suas responsabilidades", disse.

A fala acontece dias após a fuga do candidato derrotado, Flávio Bolsonaro, para os Estados Unidos.

Dívida das famílias e MEIs

Lula também prometeu medidas voltadas ao endividamento da população. Segundo ele, o governo vai comprar a dívida das famílias junto aos bancos e perdoar a dívida dos microempreendedores individuais (MEIs) com o governo federal. O presidente não informou valores nem prazos.

Ele citou ainda o Prospera MEI, conjunto de medidas para impulsionar pequenos negócios, e a criação do Pé-de-Meia Universitário, além da universalização da educação integral e do Pé-de-Meia.

Entre as realizações do mandato, Lula mencionou a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a aprovação do fim da escala 6x1 sem redução de salário e a desoneração da cesta básica a partir do ano que vem. Ele lembrou também que enviou ao Congresso a proposta de tarifa zero no transporte público aos fins de semana.

Segurança e Judiciário

Na segurança pública, o presidente disse que, com a aprovação da PEC da Segurança Pública, vai encaminhar uma medida provisória para criar o Ministério da Segurança Pública.

"Vamos integrar e garantir a atuação enérgica de todas as forças policiais para retomar os territórios ocupados pelos criminosos e devolver a tranquilidade à população", disse.

Lula defendeu ainda que o país debata "com urgência" uma reforma política e do Judiciário.

"É chegada a hora da Justiça brasileira recuperar a sua credibilidade. A atividade da magistratura precisa de juízes isentos, éticos e livres de conflito de interesses e projetos de enriquecimento", afirmou.

Big techs e eleição

O presidente voltou a criticar as grandes plataformas digitais. Segundo ele, as big techs "tentaram interferir no processo eleitoral brasileiro, dando milhões de visualizações a conteúdos com desinformação e fake news".