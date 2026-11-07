Trump oferece cargo de secretário de imprensa da Casa Branca para diretor do UFC

Governo americano: Donald Trump: ofereceu a Dana White, diretor do UFC, o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca (AFP/AFP Photo)
Redação Exame
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 16h38.
Donald Trump ofereceu o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca a Dana White, diretor do UFC. A posição estava vaga desde outubro, após a saída rápida de Katie Zacharia. O anúncio foi feito pelo presidente nos Estados Unidos, mas ainda não há confirmação se White aceitou o convite.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 7, que ofereceu a Dana White, diretor do UFC, o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca. As informações são da AFP.
A função está vaga desde a saída de Katie Zacharia, em 16 de outubro. A então porta-voz permaneceu no posto por apenas uma semana.
“Tenho o prazer de anunciar que ofereci ao Grande Dana White, um violento Combatente e Guerreiro, o cargo de secretário de imprensa dos Estados Unidos”, escreveu Trump na Truth Social.
“Dana, por favor, aceite o trabalho”, acrescentou.
White dirige o UFC, a principal organização mundial de artes marciais mistas. O anúncio de Trump trata da oferta do cargo, sem confirmação de que o dirigente tenha aceitado o convite.