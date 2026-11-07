Trump oferece cargo de secretário de imprensa da Casa Branca para diretor do UFC

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 7, que ofereceu a Dana White, diretor do UFC, o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca. As informações são da AFP.

A função está vaga desde a saída de Katie Zacharia, em 16 de outubro. A então porta-voz permaneceu no posto por apenas uma semana.

“Tenho o prazer de anunciar que ofereci ao Grande Dana White, um violento Combatente e Guerreiro, o cargo de secretário de imprensa dos Estados Unidos”, escreveu Trump na Truth Social.

“Dana, por favor, aceite o trabalho”, acrescentou.

Dirigente do UFC

White dirige o UFC, a principal organização mundial de artes marciais mistas. O anúncio de Trump trata da oferta do cargo, sem confirmação de que o dirigente tenha aceitado o convite.