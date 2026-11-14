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Simple Plan e outras bandas fazem show improvisado em avião durante caos aéreo nos EUA

Músicos transformaram a espera por autorização para pousar em uma apresentação para passageiros; artistas viajavam para Orlando, onde participariam do festival Vans Warped Tour

A suspensão das decolagens na sexta-feira provocou mais de 12 mil cancelamentos e deixou aeronaves e passageiros aguardando autorização para pousar (Reprodução/Instagram)

A suspensão das decolagens na sexta-feira provocou mais de 12 mil cancelamentos e deixou aeronaves e passageiros aguardando autorização para pousar (Reprodução/Instagram)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 17h09.

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Integrantes das bandas Simple Plan, Hoobastank e The Used, além da cantora LØLØ, fizeram apresentações improvisadas a bordo de um voo com destino a Orlando, nos Estados Unidos, durante a paralisação do tráfego aéreo na última sexta-feira, 13. Os músicos aproveitaram a espera por autorização para pousar e cantaram sucessos de suas carreiras para os passageiros. O grupo estava a caminho do festival Vans Warped Tour. A paralisação, que provocou mais de 12 mil cancelamentos, foi causada por uma falha no sistema de comunicação de dados com as aeronaves, sem indícios de ataque cibernético.

A paralisação do tráfego aéreo nos Estados Unidos na última sexta-feira, 13, teve um momento inusitado para os passageiros de um voo com destino a Orlando, na Flórida. Em meio aos transtornos provocados por mais de 12 mil cancelamentos de voos no país, integrantes das bandas Simple Plan, Hoobastank e The Used, além da cantora LØLØ, aproveitaram a espera por autorização para pousar e fizeram apresentações improvisadas dentro da aeronave.

Entre os destaques, Pierre Bouvier, vocalista do Simple Plan, cantou alguns dos maiores sucessos da banda, como Perfect, Sorry e I'm Just a Kid. Já Doug Robb, vocalista do Hoobastank, apresentou a música The Reason.

Os registros mostram os músicos interagindo com os passageiros e transformando a situação inesperada em um momento de descontração a bordo.

Os artistas estavam a caminho de Orlando para participar do festival Vans Warped Tour, realizado entre os dias 14 e 15 de novembro. Vídeos das apresentações foram compartilhados nas redes sociais e ganharam repercussão.

A própria Southwest Airlines, responsável pelo voo, também divulgou imagens do encontro espontâneo entre os músicos e os passageiros.

Entenda a paralisação aérea nos EUA

A suspensão das decolagens na sexta-feira provocou mais de 12 mil cancelamentos e deixou aeronaves e passageiros aguardando autorização para pousar. Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), a expectativa era de que o tráfego aéreo voltasse à normalidade até domingo, 15, embora atrasos e novos cancelamentos ainda fossem previstos.

A paralisação foi provocada por uma falha no sistema de comunicação de dados com as aeronaves, relacionada à substituição de um cabo de cobre por fibra óptica. Até o momento, as autoridades descartaram a hipótese de ataque cibernético como causa do problema.

Perguntas frequentes

Quais bandas fizeram apresentações improvisadas durante o voo para Orlando?

Integrantes das bandas Simple Plan, Hoobastank e The Used, além da cantora LØLØ, fizeram apresentações espontâneas para os passageiros enquanto aguardavam autorização para pousar.

Quais músicas foram cantadas durante o voo?

Pierre Bouvier, vocalista do Simple Plan, apresentou sucessos como Perfect, Sorry e I'm Just a Kid. Já Doug Robb, do Hoobastank, cantou The Reason.

Por que os músicos estavam viajando para Orlando?

Os artistas estavam a caminho do festival Vans Warped Tour, realizado nos dias 14 e 15 de novembro, em Orlando, na Flórida.

Por que o tráfego aéreo foi paralisado nos Estados Unidos?

A paralisação foi provocada por uma falha no sistema de comunicação de dados com as aeronaves, relacionada à substituição de um cabo de cobre por fibra óptica.

Quantos voos foram cancelados durante a paralisação aérea nos EUA?

Mais de 12 mil voos foram cancelados nos Estados Unidos na sexta-feira, 13, provocando transtornos para passageiros e companhias aéreas.

A paralisação aérea nos Estados Unidos foi causada por um ataque cibernético?

Não. As autoridades descartaram a hipótese de ataque cibernético como causa do problema, que foi associado a uma falha no sistema de comunicação de dados.

Qual companhia aérea operava o voo em que os músicos se apresentaram?

O voo era operado pela Southwest Airlines, que também compartilhou imagens das apresentações improvisadas nas redes sociais.

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