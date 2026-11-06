Marco Rubio nega saída do governo Trump após derrota republicana nos EUA

Marco Rubio: Departamento de Estado dos EUA negou que o secretário planeje deixar o governo de Donald Trump após a derrota republicana nas eleições de meio de mandato. (Kent Nishimura/AFP)
Repórter
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 07h06.
Secretário americano Marco Rubio negou planos de sair do governo Trump após derrotas republicanas nas eleições de meio de mandato. Reportagens sugeriram que ele avaliava deixar o cargo para preparar candidatura presidencial em 2028, mas o Departamento de Estado rejeitou essas alegações. A derrota nos EUA gerou discussões sobre a sucessão presidencial de 2028, com Rubio e JD Vance como possíveis candidatos republicanos.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos negou nesta quinta-feira, 5, que o secretário Marco Rubio esteja planejando deixar o governo do presidente Donald Trump para se preparar para uma possível candidatura à Presidência em 2028.
A manifestação ocorre após reportagens da agência Bloomberg e do jornal britânico The Independent apontarem que Rubio avalia deixar o cargo depois da derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira, 3.
"É uma notícia totalmente falsa, baseada na palavra de fontes anônimas, própria de um tabloide. O secretário não falou sobre deixar seu cargo e continuará servindo com orgulho na administração do presidente Trump", afirmou Dylan Johnson, responsável por Assuntos Públicos do Departamento de Estado.
Segundo a Bloomberg, Rubio e seus assessores discutiram alternativas para o futuro político do secretário, que também ocupa a função de conselheiro de segurança nacional. Pessoas familiarizadas com as conversas disseram à agência que ele chegou a tratar de uma eventual renúncia com integrantes da Casa Branca, mas recebeu pedidos para permanecer no governo.
De acordo com a reportagem, nenhuma decisão havia sido tomada e não existia um cronograma para uma possível saída.
As informações sobre uma possível saída de Rubio surgiram depois que os republicanos perderam a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado nas eleições de meio de mandato.
Os democratas conquistaram vitórias em estados tradicionalmente favoráveis aos republicanos, como Texas, Iowa e Kansas. O resultado foi interpretado como uma reação à gestão de Trump, especialmente à guerra no Irã e à inflação.
A derrota também ampliou as discussões sobre a sucessão presidencial de 2028. Trump não poderá disputar um novo mandato por já ter sido eleito presidente duas vezes.
Rubio aparece entre os possíveis candidatos à indicação republicana, ao lado do vice-presidente JD Vance. Segundo pesquisas mencionadas pela EFE, os dois estão entre os principais nomes considerados para a disputa.
Vance atribuiu parte da derrota republicana à guerra no Irã em declaração feita na quarta-feira, 4.
Até o momento, nem Rubio nem Vance anunciaram oficialmente uma candidatura à Presidência dos Estados Unidos em 2028.
Glossário
O que são eleições de meio de mandato?
São eleições realizadas na metade do mandato de um presidente, geralmente para renovar cargos no Congresso e em alguns estados, servindo como termômetro da aprovação popular ao governo atual.
O que é JD Vance?
É um político americano, vice-presidente dos EUA, mencionado como possível candidato republicano à Presidência em 2028, tendo atribuído parte da derrota republicana nas eleições recentes à guerra no Irã.