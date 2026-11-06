Marco Rubio nega saída do governo Trump após derrota republicana nos EUA

O Departamento de Estado dos Estados Unidos negou nesta quinta-feira, 5, que o secretário Marco Rubio esteja planejando deixar o governo do presidente Donald Trump para se preparar para uma possível candidatura à Presidência em 2028.

A manifestação ocorre após reportagens da agência Bloomberg e do jornal britânico The Independent apontarem que Rubio avalia deixar o cargo depois da derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira, 3.

"É uma notícia totalmente falsa, baseada na palavra de fontes anônimas, própria de um tabloide. O secretário não falou sobre deixar seu cargo e continuará servindo com orgulho na administração do presidente Trump", afirmou Dylan Johnson, responsável por Assuntos Públicos do Departamento de Estado.

Segundo a Bloomberg, Rubio e seus assessores discutiram alternativas para o futuro político do secretário, que também ocupa a função de conselheiro de segurança nacional. Pessoas familiarizadas com as conversas disseram à agência que ele chegou a tratar de uma eventual renúncia com integrantes da Casa Branca, mas recebeu pedidos para permanecer no governo.

De acordo com a reportagem, nenhuma decisão havia sido tomada e não existia um cronograma para uma possível saída.

Derrota republicana e eleições de 2028

As informações sobre uma possível saída de Rubio surgiram depois que os republicanos perderam a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado nas eleições de meio de mandato.

Os democratas conquistaram vitórias em estados tradicionalmente favoráveis aos republicanos, como Texas, Iowa e Kansas. O resultado foi interpretado como uma reação à gestão de Trump, especialmente à guerra no Irã e à inflação.

A derrota também ampliou as discussões sobre a sucessão presidencial de 2028. Trump não poderá disputar um novo mandato por já ter sido eleito presidente duas vezes.

Rubio aparece entre os possíveis candidatos à indicação republicana, ao lado do vice-presidente JD Vance. Segundo pesquisas mencionadas pela EFE, os dois estão entre os principais nomes considerados para a disputa.

Vance atribuiu parte da derrota republicana à guerra no Irã em declaração feita na quarta-feira, 4.

Até o momento, nem Rubio nem Vance anunciaram oficialmente uma candidatura à Presidência dos Estados Unidos em 2028.