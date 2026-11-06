Casa Branca nega que Rubio e Hegseth deixem governo Trump após derrota eleitoral

A Casa Branca negou na quinta-feira, 5, que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, estejam planejando deixar o governo de Donald Trump. As especulações sobre possíveis saídas aconteceram após a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira, 3.

A possibilidade de sua saída do governo tinha sido noticiada pela Bloomberg. Segundo o veículo, o secretário teria conversado com funcionários da Casa Branca sobre uma eventual demissão, mas foi aconselhado a permanecer no cargo.

Em nota, a porta-voz da Casa Branca, Beni Rae Harmony, negou a informação. “Essa notícia falsa nada mais é do que uma farsa inventada e divulgada por fontes anônimas, sem qualquer informação factual”, disse. “O secretário Rubio é um defensor destemido do presidente Trump e do movimento MAGA [Make America Great Again].”

Em entrevista ao The New York Times, o próprio Rubio afirmou que não pretende deixar o cargo antes do fim do atual mandato presidencial. “Sempre foi minha intenção trabalhar para o presidente Trump até o fim de seu mandato", disse.

Questionado sobre uma possível candidatura à Presidência em 2028, respondeu: “Não vou falar mais sobre 2028.”

Rubio, que também exerce a função de assessor de segurança nacional de Trump, é apontado como um possível candidato republicano à sucessão presidencial em 2028.