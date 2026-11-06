Casa Branca nega que Rubio e Hegseth deixem governo Trump após derrota eleitoral

Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, que chefia a diplomacia do país (Kent Nishimura/AFP)
Repórter
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17h50.
A Casa Branca negou que o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário de Defesa Pete Hegseth estejam planejando deixar o governo de Donald Trump após a derrota republicana nas eleições de meio de mandato. O porta-voz do governo classificou as especulações como notícias falsas, enquanto Rubio afirmou que pretende permanecer no cargo até o fim do mandato de Trump.
A Casa Branca negou na quinta-feira, 5, que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, estejam planejando deixar o governo de Donald Trump. As especulações sobre possíveis saídas aconteceram após a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira, 3.
A possibilidade de sua saída do governo tinha sido noticiada pela Bloomberg. Segundo o veículo, o secretário teria conversado com funcionários da Casa Branca sobre uma eventual demissão, mas foi aconselhado a permanecer no cargo.
Em nota, a porta-voz da Casa Branca, Beni Rae Harmony, negou a informação. “Essa notícia falsa nada mais é do que uma farsa inventada e divulgada por fontes anônimas, sem qualquer informação factual”, disse. “O secretário Rubio é um defensor destemido do presidente Trump e do movimento MAGA [Make America Great Again].”
Em entrevista ao The New York Times, o próprio Rubio afirmou que não pretende deixar o cargo antes do fim do atual mandato presidencial. “Sempre foi minha intenção trabalhar para o presidente Trump até o fim de seu mandato", disse.
Questionado sobre uma possível candidatura à Presidência em 2028, respondeu: “Não vou falar mais sobre 2028.”
Rubio, que também exerce a função de assessor de segurança nacional de Trump, é apontado como um possível candidato republicano à sucessão presidencial em 2028.