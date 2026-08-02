França encerra confinamento de 30 mil moradores após incêndio em depósito

As autoridades francesas suspenderam neste domingo, 2, o confinamento de cerca de 30 mil moradores que passaram várias horas presos em casa devido a um incêndio em um depósito de resíduos industriais no leste do país. Medições realizadas no local descartaram risco de toxicidade e contaminação nos municípios afetados, informou a prefeitura em comunicado.

Como começou o incêndio

O fogo teve início por volta das 10h30 (5h30 de Brasília) em um depósito da empresa Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), no parque industrial de Gandrange. Segundo Géraldine Chambeaudie, responsável pela comunicação do Centro Operacional de Incêndios e Resgate de Moselle, tratou-se de um incêndio generalizado em um depósito de 800 metros quadrados. O edifício industrial foi praticamente destruído pelas chamas.

Uma porta-voz da Suez disse à AFP que as causas do incidente ainda são desconhecidas e que investigações estão em andamento. Segundo ela, a unidade armazenava e processava produtos classificados como de "limiar inferior" — ou seja, com pequenas quantidades de substâncias perigosas —, mas a empresa não revelou mais detalhes por razões de segurança.

Orientações às famílias

Ainda pela manhã, moradores de cinco municípios foram orientados a permanecer confinados em casa como medida de precaução. Prefeitos locais divulgaram recomendações nas redes sociais: permanecer em casa, manter portas e janelas fechadas, evitar deslocamentos desnecessários e não se aproximar da área do incêndio.

De acordo com o jornal regional Le Républicain, a coluna de fumaça era visível a partir de Metz, cerca de 15 km ao sul. A vereadora de Clouange, Amandine Vecchio, de 34 anos, relatou à AFP os efeitos do episódio: "Não havia cheiro de queimado, mas o odor era horrível e me deu dor de cabeça imediatamente."

Rotina retomada aos poucos

No meio da tarde, pedestres já circulavam novamente pelas ruas da região sob sol forte. Apesar de a coluna de fumaça não ser mais visível, um leve cheiro acre ainda permanecia no local ao fim da tarde, disseram jornalistas da AFP.

*Com informações da AFP