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França encerra confinamento de 30 mil moradores após incêndio em depósito

Fogo destruiu prédio de 800 metros quadrados da empresa Safe, no parque industrial de Gandrange

França libera moradores confinados após incêndio industrial (ROMEO BOETZLE/AFP)

França libera moradores confinados após incêndio industrial (ROMEO BOETZLE/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 18h03.

As autoridades francesas suspenderam neste domingo, 2, o confinamento de cerca de 30 mil moradores que passaram várias horas presos em casa devido a um incêndio em um depósito de resíduos industriais no leste do país. Medições realizadas no local descartaram risco de toxicidade e contaminação nos municípios afetados, informou a prefeitura em comunicado.

Como começou o incêndio

O fogo teve início por volta das 10h30 (5h30 de Brasília) em um depósito da empresa Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), no parque industrial de Gandrange. Segundo Géraldine Chambeaudie, responsável pela comunicação do Centro Operacional de Incêndios e Resgate de Moselle, tratou-se de um incêndio generalizado em um depósito de 800 metros quadrados. O edifício industrial foi praticamente destruído pelas chamas.

Uma porta-voz da Suez disse à AFP que as causas do incidente ainda são desconhecidas e que investigações estão em andamento. Segundo ela, a unidade armazenava e processava produtos classificados como de "limiar inferior" — ou seja, com pequenas quantidades de substâncias perigosas —, mas a empresa não revelou mais detalhes por razões de segurança.

Orientações às famílias

Ainda pela manhã, moradores de cinco municípios foram orientados a permanecer confinados em casa como medida de precaução. Prefeitos locais divulgaram recomendações nas redes sociais: permanecer em casa, manter portas e janelas fechadas, evitar deslocamentos desnecessários e não se aproximar da área do incêndio.

De acordo com o jornal regional Le Républicain, a coluna de fumaça era visível a partir de Metz, cerca de 15 km ao sul. A vereadora de Clouange, Amandine Vecchio, de 34 anos, relatou à AFP os efeitos do episódio: "Não havia cheiro de queimado, mas o odor era horrível e me deu dor de cabeça imediatamente."

Rotina retomada aos poucos

No meio da tarde, pedestres já circulavam novamente pelas ruas da região sob sol forte. Apesar de a coluna de fumaça não ser mais visível, um leve cheiro acre ainda permanecia no local ao fim da tarde, disseram jornalistas da AFP.

*Com informações da AFP

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