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Trump reage à renúncia de Starmer: 'ele não nos ajudou em nada com a OTAN'

Presidente dos Estados Unidos afirmou que primeiro-ministro britânico "se prejudicou muito" e criticou políticas de energia, imigração e a postura do Reino Unido durante a guerra com o Irã

Starmer e Trump: o republicano criticou a postura do trabalhista durante a guerra americana no Irã (Carl Court/Getty Images)

Starmer e Trump: o republicano criticou a postura do trabalhista durante a guerra americana no Irã (Carl Court/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de junho de 2026 às 19h15.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 22, que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer "se prejudicou muito" após anunciar sua renúncia à liderança do Partido Trabalhista.

Em sua primeira manifestação pública após a saída de Starmer, Trump criticou a atuação do premiê britânico em temas como energia, imigração e a relação com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

"Eu acho que ele é um homem adorável, mas disse: 'você está realmente bagunçando a energia'. Você tem moinhos de vento por todo lugar. Enquanto isso, tem o petróleo do Mar do Norte, e eles não deixam ninguém perfurar um dos maiores campos do mundo", afirmou Trump durante um evento no Salão Oval.

Apesar das críticas, o presidente americano classificou Starmer como "uma espécie de amigo" e afirmou que deseja sucesso ao político britânico. No entanto, disse que o premiê enfrentava problemas principalmente relacionados à energia e à imigração, além de mencionar a questão da criminalidade.

"Ele tem dois problemas. Energia e imigração. E crime, mas energia e imigração. Ele realmente se prejudicou, muito", declarou Trump.

Críticas à atuação britânica durante guerra com o Irã

Trump afirmou que Starmer "não foi bom para nós com a OTAN" e criticou a postura do governo britânico durante o conflito envolvendo o Irã. O presidente americano se referiu à decisão inicial do Reino Unido de não permitir o uso de bases britânicas para operações ofensivas dos Estados Unidos contra o Irã.

"Starmer não estava lá", disse Trump ao comentar a atuação de aliados americanos na OTAN. De acordo com a BBC, a ausência de apoio britânico em operações militares foi um dos principais fatores que mudaram a percepção do presidente americano sobre o primeiro-ministro.

Starmer permanecerá no cargo até escolha do sucessor

Starmer anunciou sua renúncia nesta segunda-feira e permanecerá como primeiro-ministro até que um sucessor seja escolhido. Segundo a BBC, o Partido Trabalhista deve definir o novo líder até o retorno do Parlamento em setembro, ou antes, caso haja consenso em torno de um único candidato.

O ex-prefeito de Manchester Andy Burnham passou a ser apontado como favorito na disputa interna após receber apoio do ex-secretário de Saúde Wes Streeting. Burnham também foi formalmente empossado como deputado por Makerfield nesta segunda-feira, segundo a BBC.

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