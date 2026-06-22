Keir Starmer anuncia renúncia ao cargo de premiê do Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou nesta segunda-feira, 22, que deixará o comando do governo e a liderança do Partido Trabalhista.

Em pronunciamento em frente à residência oficial em Downing Street, ele afirmou que aceitou a avaliação de seu partido de que não é a melhor opção para conduzir a legenda até a próxima eleição geral.

Starmer disse ter comunicado sua decisão ao rei Charles III e informou que permanecerá no cargo até a conclusão do processo de sucessão.

“O Partido Trabalhista está perguntando se sou a pessoa mais adequada para liderá-lo na próxima eleição. Ouvi a resposta da minha bancada parlamentar e a aceito com serenidade”, afirmou.

Segundo o The Guardian, a renúncia ocorre menos de dois anos após Starmer conduzir os trabalhistas de volta ao poder após 14 anos de governos conservadores. Durante o discurso, ele classificou a chegada ao cargo de premiê como o momento de maior orgulho de sua vida política.

Transição pode terminar já em julho

O líder trabalhista afirmou que pedirá ao comitê executivo nacional do partido a abertura formal do processo sucessório em 9 de julho.

Segundo o cronograma apresentado, caso haja apenas um candidato, o novo líder poderá assumir o governo ainda em julho. Se houver disputa interna, a escolha será concluída antes do retorno do Parlamento após o recesso de verão, em setembro.

Starmer prometeu conduzir uma transição organizada até a posse do sucessor.

“Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir uma transferência de poder ordenada”, declarou.

O nome mais cotado para assumir o cargo é o de Andy Burnham, atual prefeito da Grande Manchester e recém-eleito deputado. Aliados do partido trabalham para viabilizar uma transição rápida e evitar um período prolongado de incerteza política.

Premiê defende legado no comando do partido

Durante o pronunciamento, Starmer destacou as mudanças promovidas no Partido Trabalhista desde que assumiu sua liderança, há seis anos.

Ele afirmou que herdou uma legenda “politicamente, financeiramente e moralmente falida” e relembrou que muitos analistas consideravam impossível uma vitória eleitoral da sigla.

Segundo o premiê, a reconstrução do partido permitiu recuperar a confiança dos eleitores em áreas como economia, defesa e segurança nacional, culminando na vitória que o levou ao governo em 2024.

A saída de Starmer faz dele o sexto primeiro-ministro britânico a deixar o cargo em uma década.