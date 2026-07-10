O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, está prestes a assumir a liderança do Partido Trabalhista e o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido após receber o apoio de 322 dos 403 deputados trabalhistas, ficando a apenas uma indicação do número necessário para inviabilizar matematicamente o surgimento de um adversário na disputa interna.

Como nenhum outro candidato deve reunir as 81 indicações mínimas exigidas, a expectativa é que Burnham seja confirmado como líder do partido na próxima semana e tome posse em 20 de julho, sem necessidade de uma votação entre filiados.

Sua rápida ascensão representa uma reviravolta política para Burnham, que retornou ao Parlamento há poucas semanas ao vencer a eleição suplementar de Makerfield.

Sua candidatura ganhou força após as derrotas do Partido Trabalhista, sob o ex-premiê Keir Starmer, nas eleições locais de maio, o que intensificou a pressão sobre Starmer.

O então líder anunciou sua renúncia no dia 22 de junho, o mesmo dia em que Burnham assumiu seu assento na Câmara, afirmando ter concluído que não era a pessoa mais indicada para conduzir o partido até a próxima eleição geral.

Em comunicado, Burnham afirmou estar "profundamente grato" pelo apoio recebido e disse que as indicações refletem uma crença compartilhada de que o Reino Unido precisa de uma nova abordagem política. Segundo ele, sua proposta passa por descentralizar o poder de Westminster, fortalecer as economias locais e promover crescimento econômico em todas as regiões do país.

Quais são as propostas de Burnham?

Apesar do amplo apoio parlamentar, integrantes do partido têm pedido que Burnham detalhe melhor suas propostas antes de assumir o cargo.

Em discurso na semana passada, ele defendeu a criação de uma unidade do gabinete do primeiro-ministro, conhecida como Number 10 Downing Street, em Manchester, para ampliar a autonomia dos governos locais, especialmente nas áreas de habitação e transporte.

Também prometeu ampliar o controle público sobre os setores de água e energia, embora ainda não tenha explicado como pretende implementá-lo.

Na política externa e de defesa, Burnham sinalizou continuidade em alguns pontos da gestão anterior. Ele confirmou que pretende manter o conselheiro de segurança nacional, Jonathan Powell, e defendeu um aumento sustentado dos investimentos militares, ao mesmo tempo em que prometeu maior transparência sobre custos e atrasos nos programas de defesa.

O político também indicou mudanças na postura do partido em relação ao conflito em Gaza. Em um vídeo publicado nas redes sociais, reconheceu que o Partido Trabalhista "não respondeu da forma correta" às primeiras ações militares de Israel e afirmou que sua liderança buscará uma abordagem diferente para o tema.