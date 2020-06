Decotelli sem pós-doc; Facebook sobrevive a boicote? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (29) para começar o dia bem informado:

Qual o futuro do Facebook após 160 marcas boicotarem anúncios?

Marcas são fundamentais para a sobrevivência da rede social, uma vez que em 2019 99% de seu faturamento de 70,7 bilhões de dólares veio de anúncio

Ministro da Educação não fez pós-doutorado na Alemanha, diz universidade

Contatada, a Universidade de Wuppertal disse que o professor Carlos Alberto Decotelli fez pesquisa na instituição, mas não adquiriu um título

Mercados iniciam semana de olho em reaceleração de casos da covid-19

No final de semana, o registro de novas infecções nos EUA em 24 horas renovou dois recordes seguidos. Já a China isolou 500 mil pessoas em Pequim

Queiroz deve depor hoje sobre suposto vazamento de operação

Queiroz e Flávio Bolsonaro foram intimados depois que um ex-aliado do presidente dizer que o gabinete foi informado com antecedência da investigação

Taxa de contágio de covid-19 no Rio aumenta em semana com menor isolamento

Estudo da UFRJ aponta que o índice da capital impactou negativamente em toda a Região Metropolitana

Tesouro divulga resultado de maio em clima de despedida para Mansueto

Dívida bruta deve subir de 80% para 94% do PIB em função do aumento dos gastos na pandemia e da crise econômica

Erro em sistema diminui benefício de quase 100 mil com jornada reduzida

Governo diz que houve fala no processamento dos dados e promete corrigir a falha, pagando a diferença a partir do dia 7 de julho

Caixa começa hoje pagamento do FGTS emergencial de até R$ 1.045

O pagamento do crédito tem início com os trabalhadores nascidos em janeiro. Medida visa atenuar os efeitos da pandemia do coronavírus

Candidatos políticos milionários têm auxílio emergencial de R$600 liberado

Levantamento mostra que pretendentes a cargos públicos em 2016 e 2018, cujas declarações de bens ultrapassam R$ 1 milhão, estão recebendo ajuda do governo

Política e mundo

Brasil tem 57.658 mortes por coronavírus, mostra consórcio

Brasil confirmou ainda 29.313 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, recorde para um domingo

Em meio à crise, Aras diz que a Lava Jato não é “órgão autônomo”

O procurador-geral da República, Augusto Aras, também criticou a possibilidade da Lava Jato se tornar um “instrumento de aparelhamento”

Pepsi e Coca juntas? Sim, no boicote a anúncios do Facebook

Mais de 160 corporações vão retirar publicidade das redes sociais por não impedirem publicações racistas e de incitação ao ódio

Celso de Mello pede opinião da PGR sobre depoimento de Bolsonaro à PF

Como de praxe, a Procuradoria-Geral deverá se manifestar sobre pedido da Polícia Federal em ouvir o presidente no inquérito de suposta interferência

Coronavírus volta a ameaçar Pequim e China isola meio milhão de pessoas

China quase conseguiu conter a pandemia, mas os 300 novos casos na capital em pouco mais de duas semanas deixaram os chineses preocupados

Rússia nega que vazamento em planta nuclear teria aumentado radiação

Empresa russa nega responsabilidade em vazamento; radiação encontrada não é prejudicial à saúde humana, mas preocupa autoridades

Enquanto você desligou…

EY, L’Oréal e mais 26 empresas com vagas abertas de estágio e trainee

Confira a seleção de oportunidades para começo de carreira que estão com as inscrições abertas

Site de games Twitch, da Amazon, agora aposta nas transmissões de futebol

A plataforma transmite a partir de hoje jogos do campeonato inglês, num movimento cada ver maior dos sites de streaming no mundo dos esportes

27 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online em junho para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Tem uma startup? Conheça o venture debt, novidade em financiamento no país

Título de dívida oferece juros mais uma parcela variável de acordo com a valorização da empresa; fundadores não precisam entregar participação no negócio

Crescem oportunidades no mercado financeiro com chegada da pessoa física

EXAME Research e BTG Pactual Digital firmam parceria

Imposto de Renda 2020: o guia da EXAME para a reta final

Deixou para a última hora? Cuidado para o leão não morder você! Preparamos um guia para ajudar na declaração do IR 2020, cujo prazo expira na terça

Agenda

Nesta segunda-feira (29), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de junho, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

