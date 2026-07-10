Ibovespa ganha força com bancos, IPCA e estreia da SK Hynix nos EUA

O Ibovespa opera em forte alta de 1,82%, a 175,8 mil pontos, nesta sexta-feira, 10, impulsionado pelo avanço das ações ligadas ao consumo, construção e bancos, em um pregão marcado pela desaceleração da inflação brasileira e pelo apetite global por risco, enquanto investidores acompanham a estreia histórica da fabricante sul-coreana de chips SK Hynix na Nasdaq e os desdobramentos da guerra no Irã. O dólar comercial operava perto da estabilidade às 10h45 (horário de Brasília).

Entre as que compõem o maior peso do índice, a Vale (VALE3) subia 0,08%, enquanto a Petrobras acompanhava a leve alta do petróleo, com ganho de 1,01% nas ações ordinárias (PETR3) e de 0,84% nas preferenciais (PETR4). Os grandes bancos também sustentavam o desempenho, com Itaú (ITUB4) em alta de 1,93%, Bradesco (BBDC4) avançando 2,39% e Banco do Brasil (BBAS3) subindo 1,85%.

Já a Magazine Luiza (MGLU3) liderava os ganhos, com valorização de 6,79%, seguida por CSN Mineração (CMIN3), que avançava 5,80%, Assaí (ASAI3), com alta de 5,79%, Cyrela (CYRE3), que ganhava 4,83%, e Cury (CURY3), com avanço de 4,13%. Na ponta negativa, poucas ações operavam no vermelho. Usiminas (USIM5) recuava 1,08%, enquanto Prio (PRIO3) cedia 0,29%.

A principal notícia do dia no Brasil foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho, que desacelerou para 0,16%, abaixo da expectativa do mercado, após alta de 0,58% em maio. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses caiu para 4,64%, reforçando a percepção de alívio inflacionário.

No exterior, o foco dos investidores permanece dividido entre a escalada do conflito no Oriente Médio e o avanço das empresas ligadas à inteligência artificial (IA). A estreia da sul-coreana SK Hynix na Nasdaq também concentra as atenções, já que a fabricante de chips levantou US$ 26,5 bilhões em uma oferta histórica nos Estados Unidos.

Petróleo ganha força com guerra entre EUA e Irã

Os preços do petróleo operavam próximos da estabilidade, mas caminhavam para fechar a semana com forte valorização. O Brent subia 0,03%, a US$ 76,32 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) avançava 0,14%, para US$ 71,98.

O mercado continua incorporando um prêmio de risco diante da retomada dos confrontos entre EUA e Irã e da redução do tráfego no Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% da oferta mundial de petróleo. Investidores também monitoram as conversas técnicas entre Washington e Teerã, mediadas por Catar e Paquistão.

A Agência Internacional de Energia (IEA) alertou hoje, ainda, que o conflito pode provocar a primeira queda anual da demanda global por petróleo desde 2020.

Mercados americanos fazem pausa após rali de tecnologia

As bolsas americanas abriram sem direção única. O Dow Jones subia 0,27% e o S&P 500 avançava 0,07%, enquanto Nasdaq (-0,13%) e Nasdaq 100 (-0,38%) eram pressionados por uma realização de lucros nas empresas de semicondutores antes da estreia da SK Hynix na Nasdaq.

Entre as empresas do setor, a Intel recua 4,24%, enquanto Micron cai 2,83% e Marvell Technology, -3,86%. Nvidia (-0,55%), Broadcom (0,54%) e AMD (0,19%) também operavam em queda, acompanhando o movimento de ajuste nos papéis ligados à inteligência artificial.

A plataforma de investimentos internacionais Avenue vê que o movimento reflete, além disso, uma correção após a forte alta do setor na véspera, enquanto, nitidamente, os investidores avaliam o impacto da listagem bilionária da fabricante sul-coreana sobre as empresas estadunidenses do setor.

Europa segue exterior em pregão de ganhos moderados

As bolsas europeias operavam majoritariamente em alta. O índice Stoxx 600 avançava 0,12%, o DAX, da Alemanha, subia 0,06%, o FTSE 100, de Londres, ganhava 0,21%, e o FTSE MIB, da Itália, avançava 0,64%. Na contramão, o CAC 40, da França, recuava 0,07%, pressionado pelo setor de tecnologia.

Bolsas asiáticas renovam ganhos puxadas por semicondutores

As bolsas asiáticas encerraram o pregão em alta, impulsionadas pelo entusiasmo em torno da IA e da estreia da SK Hynix nos EUA. O Nikkei, do Japão, avançou 1,2%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, saltou 2,5%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,6%, e o Nifty 50, da Índia, ganhou 1,02%. Na China continental, porém, o CSI 300 caiu 1,96%, pressionado pelas ações de tecnologia e do setor industrial.