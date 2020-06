Imposto de Renda 2020: o guia da EXAME para a reta final

O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2020 está ainda mais apertado. Faltam apenas dois dias para quem recebeu rendimentos tributáveis em 2019 em valores superiores a R$ 28.559,70 ou ganhou mais de 40 mil reais em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano, como indenizações trabalhistas ou rendimento de poupança declarar o IR.

Pensando nisso, EXAME preparou um manual para facilitar a sua declaração. Se você deixou para a última hora, não deixe o leão te morder.

Importante saber:

Saiba quem deve declarar o Imposto de Renda 2020

O prazo para entrega do Imposto de Renda termina em 30 de junho. Saiba em quais casos é necessário declarar

IR 2020: Tudo o que você precisa saber para entregar a declaração

Veja quem é obrigado a entregar a declaração e quais documentos são necessários

Veja o passo a passo para declarar o imposto de renda

Não se assuste: é mais simples do que parece

Os comprovantes necessários para declarar o Imposto de Renda 2020

Confira os informes de rendimentos e outros documentos que você deve ter em mãos para preencher a declaração do Imposto de Renda

Os limites de deduções do imposto de renda 2020

Nem todas as despesas de 2019 podem ser abatidas do imposto e, entre as que podem, os valores são limitados

As regras para declarar dependentes no imposto de renda 2020

Veja quem pode ser incluído como dependente na declaração do IR 2020

Imposto de Renda: é melhor fazer a declaração completa ou simplificada?

Escolha depende das despesas que você possui para deduzir

As despesas médicas que podem ser deduzidas no Imposto de Renda 2020

Veja como declarar despesas médicas no Imposto de Renda 2020 e quais gastos podem ou não ser abatidos

10 mitos sobre o Imposto de Renda que vão te deixar na mira da Receita

Confira os assuntos que mais confundem na declaração do Imposto de Renda e saiba o que fazer para não ter dor de cabeça com a Receita

Os erros no Imposto de Renda que mais levam à malha fina

Prazo para entrega termina na terça, mas ainda dá tempo de preencher a declaração com calma e evitar erros

O que acontece se você errar na declaração do Imposto de Renda

Quem erra no Imposto de Renda pode cair na malha fina da Receita e pagar até 75% do imposto devido. Entenda

10 maneiras de pagar menos Imposto de Renda ou aumentar a sua restituição

É possível deduzir taxas de rendimentos, dividir a declaração de aluguéis e incluir gastos que reduzem a base do IR

Veja o calendário de pagamento de restituição do IRPF 2020

Este ano, o número de lotes passou de sete para cinco e data de pagamento do crédito também mudou

Principais dúvidas

Como declarar ações no Imposto de Renda 2020

Quem investiu na bolsa de valores no ano passado tem que declarar no Imposto de Renda 2020

Tenho 50% de Fies e pago o restante. Como faço a declaração no IR?

Especialista responde dúvida de leitor sobre a declaração do Imposto de Renda 2020

Meu filho é estudante e tem ações. Posso declará-lo como dependente no IR?

A inclusão de um dependente na declaração tem o mesmo efeito de uma declaração em conjunto

Como declarar aluguéis no Imposto de Renda 2020

Se você morou de aluguel em 2019 ou recebeu renda de um ou mais aluguéis de pessoas físicas, precisa declarar esses valores

Como declarar carros no Imposto de Renda 2020

Se você vendeu, comprou ou tinha um carro no ano passado precisa informar a transação ou a propriedade do bem para a Receita na declaração deste ano

Como declarar recebimento de restituição de contribuição previdenciária?

Especialista em tributo responde dúvidas do leitor da Exame

Como declarar imóveis no Imposto de Renda 2020

Quem tinha, comprou, vendeu ou doou um imóvel em 2019 precisa informar à Receita Federal na declaração do Imposto de Renda 2020

Quem ganha uma ação trabalhista da empresa precisa declarar no IR?

Salário e férias são tributados no Imposto de Renda, mas e as indenizações? Confira a explicação na coluna do advogado Marcelo Mascaro

Teve imposto a pagar no Imposto de Renda 2020? Veja como quitá-lo

A cota única ou primeira parcela do imposto deve ser quitada até o último dia da entrega da declaração

Sou PJ ou sócio de empresa. Como declaro o Imposto de Renda?

Nem todo PJ precisa declarar o IR como pessoa física. Entenda o passo a passo para preencher a declaração

Doarei uma casa para meu marido. Devo apurar ganho de capital antes do IR?

Especialistas respondem dúvidas de leitores

Faço criação e venda de cães e gatos. Como declaro o lucro auferido no IR?

Especialistas respondem dúvidas de leitores

Sou MEI. Como declaro o Imposto de Renda 2020?

Nem todo MEI precisa declarar Imposto de Renda como pessoa física

Posso considerar turismo rural como atividade rural? Como declarar no IR?

Especialistas respondem dúvidas de leitores sobre a declaração do Imposto

Como declarar o Imposto de Renda como profissional autônomo

Profissionais liberais como advogados, dentistas e engenheiros devem declarar o IR de forma diferente

Comecei a trabalhar em julho de 2019. Preciso declarar IR em 2020?

Especialistas respondem dúvidas de leitores sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Prazo para entrega termina no dia 30 de junho

Como declarar o Imposto de Renda 2020 morando no exterior

Quem se mudou para o exterior em 2019 deve entregar a Declaração Definitiva de Saída do País

Como declarar indenizações no Imposto de Renda 2020

Venceu um processo na Justiça em 2019? Veja como declarar os valores recebidos no IR

Como declarar herança no Imposto de Renda 2020

Veja como entregar a declaração de uma pessoa falecida ou declarar seu IR se você recebeu uma herança

Fiz um puxadinho mas não avisei a prefeitura. Qual metragem declaro no IR?

Especialistas respondem dúvidas de leitores sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Prazo para entrega termina no dia 30 de junho

Como declarar pensão paga aos filhos no imposto de renda 2020

Conheça o passo a passo para declarar pagamento de pensão aos filhos à Receita

Como devo declarar imóvel de posse no Imposto de Renda?

Especialistas respondem dúvidas de leitores sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Prazo para entrega termina no dia 30 de junho

Como declarar parcelas do financiamento depois que minha filha se formar?

Especialistas respondem dúvidas de leitores sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Prazo para entrega termina em 30 de junho

Como declarar prêmios no Imposto de Renda 2020

Ganhou na loteria ou algum outro tipo de prêmio? É preciso avisar a Receita. Veja o passo a passo

O financiamento estudantil pode ser deduzido do imposto de renda?

Especialistas respondem dúvidas de leitores sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Prazo para entrega termina em 30 de junho

Como declarar aposentadoria no Imposto de Renda 2020

Se você recebeu dinheiro ou contribuiu em 2019 para o INSS ou a previdência privada precisa declarar isso no IR

Fiz preenchimento em uma clínica de estética. Posso deduzir o valor no IR?

Especialistas respondem dúvidas de leitores sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Prazo para entrega termina em 30 de junho

Como declarar empréstimos no Imposto de Renda 2020

Todos as dívidas acima de R$ 5 mil que tenham sido pagas em 2019 devem ser informadas à Receita

Investi mas ainda não lucrei com construção de casas. Como declaro no IR?

Especialistas respondem dúvida de leitor sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Prazo para entrega termina em 30 de junho

Como declarar doações no Imposto de Renda 2020

Doações de dinheiro e bens, como carro e imóvel, são isentas de imposto, mas precisam ser declaradas

Como declarar conta do banco no Imposto de Renda 2020

Veja quem é obrigado a declarar conta corrente no Imposto de Renda e como preencher a declaração

Como declarar investimentos em títulos e fundos no IR 2020

Quem tem títulos de renda fixa, como Tesouro Direto, e também fundos de investimento precisa informar a Receita

Comprei um imóvel em 2018 e não declarei em 2019. Como declaro no IR?

Especialista responde dúvida de leitor sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Prazo para entrega termina em 30 de junho

Recebi ação indenizatória após a morte do meu avô. Como declaro no IR?

Especialista responde dúvida de leitor sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Prazo para entrega termina em 30 de junho