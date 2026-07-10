Ibovespa fecha em alta de quase 3% após IPCA reforçar expectativa de queda de juros

O Ibovespa sustentou uma firme alta ao longo de todo o dia e encerrou o pregão desta sexta-feira, 10, com uma avanço de 2,86% aos 177.680 pontos. Já o dólar encerrou a sessão em queda de 0,28% cotado a R$ 5,108. Dos 78 papéis que compõem o índice, nenhum papel fechou em queda e somente dois ficaram estáveis.

A bolsa também acompanhou o leve otimismo do exterior, com Dow Jones em alta de 0,29%, enquanto S&P 500 subiu 0,42% e Nasdaq avançou 0,29% em Nova York.

O grande combustível de hoje foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho abaixo do esperado, o que reforçou o cenário para novos cortes da Selic até o final do ano. A mediana das projeções de 27 consultorias e instituições financeiras consultadas pelo Valor Data apontava avanço de aproximadamente 0,31% para o mês.

O indicador desacelerou para 0,16% no mês passado, abaixo da expectativa do mercado, após alta de 0,58% em maio. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses caiu para 4,64%, ante os 4,72% registrados até maio, reforçando a percepção de alívio inflacionário.

Segundo Rodrigo Marcatti economista e CEO da Veedha Investimentos, a projeção para a Selic no último Boletim Focus, de 14% para 2026, pode ser revista. “Talvez já na semana que vem o mercado passe a projetar projetar mais corte para o final desse ano”, diz.

Para Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos, os dados reforçam a percepção de que a inflação segue em trajetória mais favorável, o que pode abrir espaço para um corte de 0,25 ponto percentual na Selic na reunião de agosto do Comitê de Política Monetária (Copom).

"Hoje tivemos uma leitura muito positiva para a alimentação, tanto no domicílio quanto fora de casa. A alimentação fora de casa é considerada um serviço, e a inflação desse segmento, embora ainda acima da meta, vem se comportando melhor. Outros núcleos importantes também mostraram melhora", afirma.

Segundo o especialista, isso trouxe um movimento muito interessante de alívio na curva de juros e o alívio na curva de juros tem uma correlação inversa quase direta com a bolsa de valores.

Ajudou a sustentar o índice hoje as ações dos bancões, além das blue chips Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), que subiram 1,12% e 1,41%, respectivamente. Itaú (ITUB4) subiu 4,02%, enquanto Bradesco (BBDC4) avançou 4,78%. Santander (SANB11) ganhou 5,22%. Já BTG Pactual (BPAC11) subiu 5,48% e Banco do Brasil (BBAS3). 2,90%.

Como destaque do dia, CSN Mineração (CMIN3) ficou na liderança da valorização, ganhando 8,28%, seguida por Auren (AURE3), que subiu 8,22% e CSN (CSNA3), 7,92%. Em quarto lugar, aparece Magazine Luiza (MGLU3), que valorizou 7,41% e, em quinto, Cogna (COGN3), que avançou 6,67%;

Guerra no Irã

Na outra ponta, a Guerra no Irã ainda segue no radar dos investidores. Apesar das últimas declarações, como a que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, diz que se morresse por ataques do Irã, o país seria “bombardeados em níveis nunca vistos”, ele afirmou, ao longo do dia, que as negociações com o país seguem. Com isso, o preço do petróleo, que chegou a esbarrar nos US$ 80, arrefecer

Trumo afirmou que concordou em voltar a negociar com o Irã após a retomada de ataques no país durante esta semana. Mo entanto, reafirmou que o cessar-fogo entre os países "acabou".

"A República Islâmica do Irã nos pediu para continuar as 'conversas'. Concordamos em fazê-lo, mas os Estados Unidos deixaram claro para eles, sem rodeios, que o cessar-fogo ACABOU!", escreveu o republicano em seu perfil da rede Truth Social. Mediadores regionais intensificaram nesta sexta-feira, 10, os esforços para restabelecer o diálogo entre Estados Unidos e Irã.

O petróleo tipo Brent, referência mundial negociado na Intercontinental Exchange (ICE), com vencimento em setembro teve queda de 0,38%, a US$ 76,01 por barril. O WTI, referência americana, com entrega prevista para agosto caiu 0,93%, a US$ 71,41 por barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).