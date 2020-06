EY, L’Oréal e mais 26 empresas com vagas abertas de estágio e trainee

EY, L’Oréal e Supergasbras abriram novos programas de estágio e trainee em destaque nesta segunda-feira, 29. Procura por uma vaga? Confira as oportunidades disponíveis com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

BASF – estágio

São vagas em diversas áreas e locais para estudantes de Administração, Agronomia, Economia e Engenharias com formatura prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. Eles procuram estudantes com conhecimentos intermediários de pacote office e o inglês é desejável.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

B3 – estágio

Os estudantes de diversos cursos têm oportunidades nas áreas jurídica, inteligência de mercado, gerência de contas, auditoria interna de tecnologia e relacionamento com clientes.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia. De Talentos

Clariant – estágio

São 30 vagas em São Paulo e Suzano para estudantes em diferentes cursos de nível técnico e superior.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de junho pelo site da Companhia de Estágios

Globo – estágio

O programa tem vagas em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Brasília para estudantes de Engenharia com até 3 anos para formatura e para demais cursos de nível superior com até dois anos para a formatura.



Salário: não informado

Inscrições: até 30 de junho pelo site Vem pra Globo

L’Oréal – estágio

São vagas nas áreas de Digital, Finanças, Indústria, Jurídico, Marketing, Operações, Pesquisa e Inovação, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Trade Marketing e Comercial para estudantes de ensino superior de diversos cursos.

Salário: não inforamdo

Inscrições: até 6 de julho pelo site

Cielo – estágio

São oportunidades para estudantes de todos os cursos com formação prevista entre julho de 2021 e 2023. O estágio começará em gome office.

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de julho pelo site do 99 jobs

Supergasbras – trainee

Os candidatos devem ter até quatro anos de formados em qualquer curso do ensino superior, inglês fluente e disponibilidade para se mudar para o Rio de Janeiro

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de julho pelo site do Vagas.com

Enforce – trainee

Para as vagas, a empresa busca candidatos que concluiram a graduação entre 2016 e 2020, nos cursos de Administração, Economia, Direito, Agronomia, Engenharias, Tecnologia, Estatística e outros relacionados à Gestão Empresarial, além da disponibilidade para residir e trabalhar Campinas/SP.

Salário: 4 mil reais; e benefícios, como VA/VR de 640 reais

Inscrições: até 13 de julho pelo site

Furukawa Eletric – trainee

Vagas de trainee em Curitiba para alunos graduados entre 2018 e julho de 2020. Todos os cursos de graduação são aceitos e é necessário ter inglês fluente.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de julho pelo site da Cia de Talentos

JDE – estágio

São vagas em São Paulo e na Bahia para estudantes de diversos cursos, com formação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. É necessário ter inglês intermediário e conhecimento de Pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de julho pelo site do 99 jobs

GSK – trainee

Programa para profissionais com formação até julho de 2020 nos cursos de Farmácia, Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Marketing, Comunicação e áreas correlatas; É necessário ter inglês avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de julho pelo site

Afya – trainee

São seis vagas para estudantes universitários e recém-formados que tenham colado grau entre julho de 2017 e julho de 2020. Serão aceitos diversos cursos. Os candidatos devem ter inglês avançado e disponibilidade para morar em Belo Horizonte (MG) ou São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de julho pelo site

KPMG – trainee

São vagas para profissionais com graduação em cursos de bacharelado entre junho de 2019 e dezembro de 2024, com nível intermediário de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 3 de agosto pelo site

Programa Universitário-Empresas – estágio

Programa do Santander reúne mil bolsas de estágio de 4 horas em empresas clientes em todo o Brasil.

Salário: mil reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site

Saint-Gobain – estágio

A empresa procura estudantes cursando ensino superior a partir do terceiro ano, com inglês intermediário e conhecimento intermediário do pacote office.

Salário: não informado

Inscrições: até 1 de março de 2022 pelo site do Across Jobs

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de Ciências Contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Fundação Mudes – estágio

São 159 vagas para carreiras em Administração, Informática, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Marketing e Comunicação Social. Ainda há vagas para cursos como Direito, Design, Farmácia, Fisioterapia, Letras, Matemática, Pedagogia e Recursos Humanos, Turismo, entre outros.

Salário: até 1.700 reais e benefício

Inscrições: pelo site da fundação

Fundatec – estágio

A Fundatec Estágios está realizando a seleção virtual para vagas em Porto Alegre e São Paulo, com entrevistas ocorrendo de forma online ou por telefone. Na região paulista, há oportunidades nas áreas da Comunicação e Tecnologia da Informação (TI), já em Porto Alegre as chances são para as áreas administrativas, Programação, Enfermagem, Marketing, Recursos Humanos e também vagas para Ensino Médio completo.

Salário: até mil reais e benefícios

Inscrições: pelo site

Radix – estágio

Oportunidades para banco de talentos em diversas áreas e escritórios da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do Gupy

Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) – estágio

Vagas para estudantes matriculados a partir do 2ª semestre do curso de graduação, com preferências pelos cursos de Administração, Economia, Matemática, Estatística, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Segurança da Informação, Engenharia da Computação, Sistema da Informação e demais áreas relacionadas à tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do WallJobs

GOVBR – estágio

Vagas na empresa de soluções para gestão pública nas áreas de Análise de Negócio, Desenvolvimento de Software, Arquitetura UX, Ciência de Dados, Devops, Qualidade e Agilidade.

Salário: não informado

Inscrições: vagas recorrentes pelo site

IBM – estágio

O processo de contratação vai ser realizado trimestralmente e a primeira turma de selecionados está prevista para começar a trabalhar na IBM no início de março de 2020. Os pré-requisitos incluem formação a partir dezembro de 2020, disponibilidade para trabalhar seis horas por dia, inglês intermediário e estar matriculado em um curso de ensino superior relacionado à tecnologia. As vagas são para os escritórios da IBM em São Paulo (SP), Hortolândia (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga