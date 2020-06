Site de games Twitch, da Amazon, agora aposta nas transmissões de futebol

Com a volta das partidas de futebol na Europa, os times precisaram encontrar formas para que os torcedores assistam aos jogos longe dos campos e estádios. E uma das alternativas agora é transmitir as disputas por meio das plataformas de streaming, pela internet. Nesta segunda-feira (29) o site Twitch – mais conhecido por exibir torneios de games – fará pela primeira vez a transmissão de uma partida de futebol da Premier League, principal divisão do campeonato da Inglaterra.

Serão transmitidos quatro jogos pela plataforma a partir desta segunda-feira, começando pela disputa entre os times Crystal Palace e Burnley.

Embora a novidade esteja disponível somente para os usuários baseados no Reino Unido, a transmissão faz parte de um movimento crescente de empresas como a Amazon – dona do Twitch – em investir na cobertura de eventos esportivos ao vivo.

Em 2018, a Amazon comprou os direitos para transmitir os jogos da Premier League por três anos pelo seu serviço de streaming, o Prime Video. Agora, é a primeira vez que a empresa opta pelo Twitch para transmitir os jogos em tempo real.

Uma das grandes vantagens do Twitch é a possibilidade de interagir pelo chat de forma ilimitada, conectando os milhares de torcedores de forma instantânea.

No Brasil, também há cada vez mais opções para assistir aos jogos por meio da internet. Uma parcela dos fãs de futebol, por exemplo, tem optado pelo serviço de streaming DAZN, que transmite campeonatos europeus e sul-americanos. Ainda que as iniciativas gratuitas de transmissão de futebol durante a pandemia sejam poucas, a movimentação tem mostrado que existe mais público para assistir aos jogos além dos assinantes tradicionais de canais pagos, da TV a cabo.