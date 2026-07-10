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Nubank recebe autorização para iniciar operações como banco no México

Com mais de 15 milhões de clientes, a instituição deve se tornar o maior banco digital do país e reforça aposta em produtos 100% digitais

Nu México: com 12 mil novos clientes por dia, está presente em 98% dos municípios do país (Nubank/Divulgação)

Nu México: com 12 mil novos clientes por dia, está presente em 98% dos municípios do país (Nubank/Divulgação)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 10 de julho de 2026 às 13h40.

Última atualização em 10 de julho de 2026 às 13h58.

O Nu México recebeu autorização da Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV) para iniciar operações como banco. A aprovação, supervisionada também pelo Banco do México e pela Secretaria da Fazenda e Crédito Público, consolida o modelo 100% digital da companhia, que já atrai cerca de 15% da população adulta mexicana.

Essa é a etapa final do processo anunciado em abril de 2025, quando a CNVB autorizou a subsidiária mexicana do Nubank a realizar a transformação de Sociedade Financeira Popular (Sofipo) em banco.

“Estamos construindo uma nova forma de oferecer serviços financeiros no México. A autorização que recebemos e o crescimento que alcançamos confirmam que esse modelo funciona e tem potencial para transformar a relação de milhões de pessoas com seu dinheiro. O México é um mercado chave para o Nubank, e este é um passo decisivo no nosso compromisso de longo prazo no país, com um investimento total projetado de US$ 4,2 bilhões até 2030”, afirmou David Vélez, fundador e CEO global do Nubank.

Em apenas sete anos, o Nu México alcançou uma escala que antes levava décadas para ser atingida. Atualmente, a empresa atrai 12 mil novos clientes por dia, está presente em 98% dos municípios do país, concedeu o primeiro cartão de crédito a 54% de seus clientes e incentivou a cultura da poupança em 60% dos que escolheram o banco.

“Receber a autorização após um processo inédito de transformação de Sofipo em banco é um marco que não alcançamos sozinhos. Chegamos até aqui acompanhados de milhões de mexicanos que depositaram sua confiança no Nu. Estamos prontos para continuar construindo com eles a experiência financeira que merecem”, afirmou Armando Herrera, CEO do Nu México.

Expansão internacional

O Nubank iniciou sua expansão internacional em 2019 com a entrada no mercado mexicano. No primeiro trimestre de 2026, a operação atingiu o break-even e superou US$ 5,9 bilhões em depósitos.

Desde 2020, a empresa ampliou seu portfólio para além do cartão de crédito sem anuidade, incluindo a Conta Nu, empréstimos pessoais, cartões com garantia e funcionalidades como Cajita Turbo e Alerta de Golpe, voltadas para segurança e gestão financeira.

A aprovação regulatória prevê um prazo de 30 dias corridos para que o Nu México conclua formalmente sua transformação em banco. Durante esse período, a experiência dos clientes permanece inalterada, segundo comunicado do banco, com a instituição mantendo canais de atendimento ativos 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio do aplicativo.

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